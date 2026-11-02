Hà Nội đồng loạt kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô tại các trường học. Ảnh: Tuấn Lương

Theo đó, các đoàn công tác kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh bằng ô tô tại các trường trên địa bàn 7 phường, gồm: Kim Liên, Thanh Xuân, Vĩnh Tuy, Láng, Dương Nội, Hà Đông và Kiến Hưng.

Theo ông Lê Xuân Tiến – Phó Trưởng phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội), nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành các quy định trong hoạt động vận tải đưa đón học sinh; kiểm tra điều kiện thực tế của phương tiện, người lái.

Trước đó, ngày 27-10, Phòng Kiểm tra cũng đã công bố kế hoạch kiểm tra hoạt động đưa đón học sinh của các đơn vị vận tải trên địa bàn 10 phường, gồm: Từ Liêm, Cầu Giấy, Phú Thượng, Nghĩa Đô, Phú Diễn, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Tây Tựu, Thượng Cát, Yên Hòa, Ngọc Hà, Giảng Võ, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Xuân Phương.

Nội dung kiểm tra gồm việc chấp hành quy định về kinh doanh vận tải bằng ô tô, giấy phép kinh doanh vận tải, loại hình vận tải hành khách theo hợp đồng, phù hiệu “xe hợp đồng” và việc niêm yết đầy đủ thông tin theo quy định.

Sở đã có văn bản đề nghị UBND các phường và các đơn vị vận tải phối hợp rà soát, thống kê danh sách doanh nghiệp, trường học tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô hợp đồng. Các đội kiểm tra khu vực phối hợp với chính quyền địa phương và công an cấp xã triển khai nhiệm vụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ phát hiện, xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh.