Ngày 4/11, HĐND TP Hà Nội xem xét cơ chế đặc thù phát triển đường sắt đô thị

Theo thông báo của HĐND TP Hà Nội, kỳ họp sẽ tiếp tục làm việc trong buổi sáng ngày 4/11/2026.

Kỳ họp thứ bảy HĐND TP Hà Nội khai mạc từ ngày 28/10

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội dự kiến xem xét Nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư xây dựng một số tuyến đường sắt đô thị trên địa bàn; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét các tờ trình của UBND thành phố về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở trên địa bàn một số xã, phường theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15/7/2026; điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025.

HĐND TP Hà Nội cũng xem xét báo cáo về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn trên địa bàn Thủ đô liên quan đến ùn tắc giao thông, trong đó bảo đảm an toàn giao thông và xử lý dứt điểm các lối đi tự mở theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 11-11-2020 của UBND thành phố.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã khai mạc kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) khóa XVII, xem xét 22 nghị quyết thuộc 4 nhóm nội dung, trong đó có các nội dung liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 12 dự án trên địa bàn thành phố.