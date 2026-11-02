Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra thực tế tại các dự án, địa phương chậm tiến độ giải phóng mặt bằng; xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Dự án đường và kè dọc Sông Cái Nha Trang vẫn còn vướng mặt bằng.

Đối với công tác đo đạc, các chủ đầu tư và đơn vị thực hiện phải khẩn trương hoàn thành, bàn giao bản đồ, ranh giới theo từng phần để địa phương triển khai kiểm kê, không chờ hoàn thành đo đạc toàn bộ dự án. Các địa phương tập trung nhân lực, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng theo phương thức “cuốn chiếu”. Đồng thời, khẩn trương lựa chọn nhà thầu, đôn đốc bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị để triển khai xây dựng hạ tầng các khu tái định cư.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc về giá đất tính tiền bồi thường, nhất là những khu vực có chênh lệch lớn khi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất. Cùng với đó, chấn chỉnh những bất cập trong phối hợp giữa chủ đầu tư, chính quyền cấp xã và đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định rõ trách nhiệm, quy trình, thời gian xử lý từng khâu, hạn chế tình trạng hồ sơ phải trả lại nhiều lần.

Một trong những yêu cầu được UBND tỉnh nhấn mạnh là phải bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không để xảy ra tình trạng người dân đã đồng ý nhận tiền nhưng chậm được chi trả do thiếu kinh phí. Các đơn vị tiếp tục điều phối, tăng cường nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm đến những địa bàn, dự án trọng điểm để hỗ trợ xác minh nguồn gốc đất.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, vận động, đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời giải thích chính sách, pháp luật, giải quyết các kiến nghị chính đáng. Đặc biệt, tập trung rà soát, giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả, những khó khăn, vướng mắc phát sinh và định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.