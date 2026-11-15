Thú vị cắm lịch miền Tây

Cắm lịch là nghề khá độc đáo, thú vị ở vùng nước lợ miền Tây.

Lịch thường sống ở vùng nước lợ theo các bãi bồi, mé vuông tôm, dưới rễ cỏ cây… Lịch có quanh năm, nhưng bắt dễ nhất là lúc nước ròng. Để bắt lịch, người dân có cách nhưng cắm lịch thường được áp dụng do ít tốn công lại bắt được nhiều lịch hơn.

Dụng cụ cắm lịch đơn giản, chỉ cần lưỡi câu, dây cước và vài cây sậy cắt ngắn làm câu.

Dụng cụ câu lịch khá đơn giản, chỉ bằng sợi dây cước cột lưỡi câu rồi buộc vào đoạn cây ngắn, sau đó móc mồi bằng tép hoặc cá nhỏ cho vào miệng hang của lịch đợi chúng lên ăn.

Thường mỗi người đi cắm lịch có từ 20-30 cần câu và cắm xong một lượt rồi quay lại thăm câu. Nếu nơi có nhiều lịch, mỗi ngày có thể cắm câu được 20-30kg là chuyện thường.

Mồi cắm lịch có thẻ là tép, giáp xác nhỏ hoặc cá con.

Theo những người có kinh nghiệm, cái khó của cắm lịch là xác định được hang có lịch ở để cắm câu hiệu quả.

Cận cảnh con lịch dính câu.

Ngày nay, ở miền Tây, nhất là khu vực mũi Cà Mau, con lịch còn là sinh kế của nhiều gia đình. Lịch sau khi câu bán giá từ 80.000-120.000 đồng/kg tùy loại.

Lịch dính câu làm sạch có thể chế biến thành nhiều món ăn rất hấp dẫn.

Lịch um lá nhàu - món ngon, tốt cho sức khỏe.

Lịch được chế biến thành nhiều món ăn ngon như lịch xào sả ớt, nấu canh chua, um lá nhàu… Nhiều người còn làm khô lịch 1-2 nắng làm mồi nhắm khá ngon.