Theo công bố, Jetour Traveler 7 C-DM Huawei Qiankun Smart Driving Edition 2027 được phân phối với ba phiên bản, có giá niêm yết dao động từ 189.900-214.900 Nhân dân tệ (734,01-830,64 triệu đồng). Việc bổ sung hệ thống Huawei Qiankun Smart Driving ADS 5 được xem là nâng cấp quan trọng, giúp mẫu SUV của Jetour tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe hybrid cắm điện tích hợp công nghệ lái xe thông minh.

Jetour Traveler 7 C-DM Huawei Qiankun Smart Driving Edition 2027.

Về thiết kế ngoại thất, Jetour Traveler 7 C-DM 2027 tiếp tục duy trì phong cách vuông vức, khỏe khoắn đặc trưng của dòng Traveler. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn mang hơi hướng cổ điển, kết hợp dải đèn LED kéo dài liền mạch và các khe thông gió hình chữ nhật ở khu vực cản trước.

Những chi tiết này tạo nên diện mạo đậm chất SUV địa hình, đồng thời giúp mẫu xe duy trì bản sắc thiết kế riêng. Ở phía sau, xe sử dụng cửa hậu mở ngang quen thuộc, tích hợp cụm chi tiết tạo hình lốp dự phòng đặc trưng và đèn hậu màu khói, góp phần tăng vẻ cứng cáp, mạnh mẽ.

Jetour Traveler 7 C-DM Huawei Qiankun Smart Driving Edition 2027 có kích thước tổng thể dài 4.827 mm, rộng 2.006 mm và cao 1.875 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.800 mm, hứa hẹn mang lại không gian cabin tương đối rộng rãi cho hành khách. Với tỷ lệ thân xe cao lớn cùng thiết kế vuông vức, mẫu SUV này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao, đa dụng nhưng vẫn muốn sở hữu những tiện nghi hiện đại.

Bên trong khoang lái, Jetour trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch. Hệ thống vận hành trên nền tảng chip Qualcomm 8255 và giao diện buồng lái thông minh Tour OS 3.3, mang đến khả năng hiển thị thông tin cũng như điều khiển các chức năng giải trí, tiện ích trên xe. Một điểm đáng chú ý khác là cần số điện tử được bố trí trên cột lái, giúp tối ưu không gian khu vực bệ trung tâm. Bệ tì tay trung tâm tích hợp bảng sạc không dây dành cho điện thoại di động, nút kích hoạt chế độ địa hình X-mode cùng nhiều phím chức năng khác.

Đặc biệt, công nghệ hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 là trang bị tạo nên sự khác biệt cho phiên bản mới. Hệ thống này sử dụng tổng cộng 27 cảm biến có độ chính xác cao, trong đó có cảm biến LiDAR được bố trí trong khoang xe theo cấu hình được công bố. Nhờ mạng lưới cảm biến đa dạng, Jetour Traveler 7 C-DM có thêm nền tảng phần cứng phục vụ các tính năng hỗ trợ lái xe tiên tiến, góp phần nâng cao khả năng nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ người điều khiển trong nhiều tình huống giao thông.

Về hệ truyền động, Jetour Traveler 7 C-DM 2027 sử dụng cấu hình hybrid cắm điện (PHEV), kết hợp động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít với hai mô-tơ điện. Động cơ đốt trong có công suất tối đa 156 mã lực. Tổng công suất hệ thống của phiên bản dẫn động cầu trước là 354 mã lực 625 mã lực trên phiên bản dẫn động bốn bánh.

Xe được trang bị bộ pin dung lượng 45,12 kWh, cho phép di chuyển hoàn toàn bằng điện với quãng đường lần lượt 251 km và 220 km theo tiêu chuẩn CLTC, tùy phiên bản. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu SUV hybrid cắm điện, bởi phạm vi hoạt động thuần điện tương đối lớn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày mà không cần thường xuyên sử dụng động cơ xăng. Khi cần thực hiện những hành trình dài, hệ truyền động hybrid tiếp tục phát huy lợi thế nhờ khả năng kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện.

- Video cận cảnh Jetour Traveler 7 C-DM 2027. Nguồn: China Auto Show.