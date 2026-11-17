Tuyết bắt đầu rơi tại Vạn Lý Trường Thành, đoạn Bát Đạt Lĩnh (Bắc Kinh, Trung Quốc), lúc 2h ngày 16/11, phủ trắng các dãy núi và tường thành cổ. Đây là trận tuyết thứ 2 kể từ tiết Lập Đông (7/11). Trước đó, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết Lập Đông đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa đông theo lịch tiết khí. Cơ quan khí tượng liên tiếp phát cảnh báo tuyết rơi dày tại một số khu vực thuộc Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và Liêu Ninh, trong đó có nơi được dự báo tuyết đặc biệt lớn, theo Beijing Daily.

Tuyết phủ trắng các dãy núi và tường thành cổ, trong khi sương mù bao quanh những ngọn núi phía xa. Giữa khung cảnh mùa đông miền Bắc Trung Quốc, Vạn Lý Trường Thành uốn lượn qua những sườn núi phủ tuyết, nổi bật giữa không gian núi non trùng điệp.

Trong khi tuyến cáp treo phía Bắc tạm dừng hoạt động, tuyến cáp treo mặt đất phía Nam vẫn phục vụ khách tham quan. Đây là tuyến cáp treo mặt đất đầu tiên tại khu vực Hoa Bắc, có thiết kế cửa sổ mái toàn cảnh, khả năng chống gió tốt và vận hành ổn định. Phương tiện này phù hợp với người cao tuổi, trẻ em và du khách sợ độ cao.

So với tuyến phía Bắc, khu vực phía Nam yên tĩnh và ít đông đúc hơn. Ngồi trong cabin cáp treo, du khách có thể ngắm rừng núi phủ tuyết khi phương tiện từ từ di chuyển lên cao. Những hàng cây phủ băng tuyết hiện ra qua ô cửa kính, tạo nên khung cảnh mùa đông thay đổi theo từng chặng đường.

Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm Vạn Lý Trường Thành uốn lượn giữa những dãy núi phủ tuyết, bao quát cả khu vực tuyến phía Bắc. Điểm ngắm cảnh này có tầm nhìn rộng, ít bị che khuất và tương đối vắng khách.

Tập đoàn Văn hóa và Du lịch Bát Đạt Lĩnh cho biết khu du lịch đã kích hoạt phương án ứng phó thời tiết tuyết rơi nhằm bảo đảm an toàn cho du khách. Nhân viên làm việc xuyên đêm để dọn tuyết, xử lý băng giá tại các lối lên thành, khu vực ra vào cáp treo và những đoạn đường dốc.

Tại các đoạn dốc, khu du lịch bố trí bao cát, thảm chống trượt, dây vịn và rải cát để hạn chế nguy cơ trượt ngã. Hơn 1.200 nhân viên và tình nguyện viên được huy động để điều tiết khách, hướng dẫn lộ trình và duy trì trật tự. Các điểm dịch vụ cung cấp nước nóng, trà gừng miễn phí và tư vấn, hỗ trợ du khách khi cần.

Đơn vị quản lý khuyến cáo du khách giữ ấm, mang giày chống trượt do nhiệt độ xuống thấp sau tuyết rơi, mặt đường có thể trơn trượt. Khách tham quan cần tuân thủ hướng dẫn của nhân viên, chủ động sắp xếp lộ trình và thời gian tham quan phù hợp.

Đan Châu