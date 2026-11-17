Thác 7 tầng, nằm tại bản Mường Đán, xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An, là điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ. Ngọn thác tọa lạc giữa không gian xanh mát của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Pù Hoạt là một trong ba vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An, được UNESCO công nhận năm 2007. Với hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới phong phú, nơi đây có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo.

Pù Hoạt sở hữu những cánh rừng nguyên sinh xanh bạt ngàn, cùng hệ thống suối, thác và nhiều cảnh quan thiên nhiên còn nguyên nét hoang sơ. Những lợi thế này mở ra tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, du lịch khám phá gắn với công tác bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Từ suối Huổi Đán, dòng nước len qua những ghềnh đá rồi nối tiếp nhau đổ xuống, hình thành thác nước với 7 tầng độc đáo. Những dải nước trắng xóa nổi bật giữa thảm thực vật xanh mướt, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Nét riêng của ngọn thác nằm ở những bậc đá tự nhiên xếp nối tiếp nhau, tạo thành từng tầng nước với hình dáng và vẻ đẹp riêng.

Giữa những vách đá tự nhiên của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, hồ nước xanh thẫm hiện lên như một điểm nhấn đầy cuốn hút, tạo nên cảnh sắc độc đáo giữa không gian đại ngàn hoang sơ.

Từ trên cao, dòng thác ào ạt trút xuống vách đá, tung bọt trắng xóa, tạo thành màn nước trải rộng rồi tiếp tục len qua những ghềnh đá bên dưới.

Nhìn từ trên cao, thác 7 tầng như dải lụa trắng mềm mại vắt giữa đại ngàn Pù Hoạt, nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng.

Phía dưới thác 7 tầng, những thửa ruộng bậc thang trải dài theo triền núi, men theo dòng suối Huổi Đán, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa núi rừng. Dòng nước từ thác cũng là nguồn tưới tiêu quan trọng, được người dân dẫn về phục vụ sản xuất, góp phần nuôi dưỡng những mùa lúa nơi miền sơn cước.

Bên cạnh vẻ đẹp của núi rừng, Mường Đán còn níu chân du khách bởi những nếp nhà sàn mang kiến trúc truyền thống cùng những nét văn hóa đặc sắc trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái.

Vào dịp cuối tuần, thác 7 tầng trở thành điểm dừng chân của nhiều du khách muốn tìm về thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành và lắng nghe âm thanh của dòng nước giữa đại ngàn. Không chỉ mang đến những phút giây thư giãn, nơi đây còn mở ra cơ hội khám phá cảnh quan hoang sơ, thơ mộng của vùng cao miền Tây Nghệ An.

Theo phong tục truyền thống, vào dịp đầu tháng 10 âm lịch hằng năm, thầy cúng cùng người dân trong bản lại tập trung tại khu vực chân thác 7 tầng để thực hiện nghi lễ tâm linh, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an và mùa màng bội thu.

Nghi lễ khép lại cũng là lúc người dân trong bản cùng tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, nhảy sạp và thưởng thức những món ăn truyền thống. Những sinh hoạt cộng đồng này không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong bản.

Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, cho biết thác 7 tầng cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Thái ở bản Mường Đán là những lợi thế để địa phương phát triển du lịch. Xã định hướng khai thác tiềm năng này theo hướng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.