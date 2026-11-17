Đậu phụ là một trong những thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu canxi. (Nguồn: LĐO)

Hạt mè

Mè không chỉ dùng để trang trí bánh mì hay hamburger mà còn là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất, trong đó có canxi. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Stacey Woodson, hai thìa canh mè cung cấp khoảng 3g protein, 2g chất xơ và hơn 10% nhu cầu canxi, sắt, magie, mangan mỗi ngày.

Hai thìa canh mè đen cung cấp khoảng 181 mg canxi, cao hơn một chút so với cùng lượng mè trắng (176 mg).

Có thể rắc mè lên mì, salad, các món xào, thêm vào bánh nướng hoặc dùng làm lớp áo cho thịt gà, đậu phụ. Sốt tahini làm từ mè xay cũng là lựa chọn giúp bổ sung canxi cho các món trộn, nước sốt và chấm.

Đậu phụ

“Đậu phụ là một trong những thực phẩm có nguồn gốc thực vật giàu canxi nhất, đặc biệt là loại được làm đông bằng canxi sulfat”, chuyên gia dinh dưỡng Rhyan Geiger nhận định.

Nửa cốc đậu phụ cung cấp khoảng 253 mg canxi, tương đương 19% nhu cầu hàng ngày. Hàm lượng khoáng chất này thay đổi tùy loại đậu phụ và chất làm đông được sử dụng. Vì vậy, nên kiểm tra thành phần trên bao bì để chọn sản phẩm có chứa canxi sulfat.

Ngoài canxi, đậu phụ còn cung cấp protein thực vật, giúp bổ sung đồng thời nhiều dưỡng chất cần thiết. Nhờ hương vị trung tính, thực phẩm này dễ kết hợp với nhiều món như sinh tố, món xào hay bánh taco.

Hạt chia

Hai thìa canh hạt chia chứa khoảng 179 mg canxi, tương đương 14% nhu cầu hàng ngày. “Ngoài ra, hạt chia còn giàu chất xơ và axit béo omega-3, có lợi cho sức khỏe đường ruột và tim mạch”, chuyên gia dinh dưỡng Ashley Kitchens nói. Cũng với khẩu phần này, cơ thể nhận được khoảng 10g chất xơ.

Có thể bổ sung hạt chia bằng cách làm pudding, xay cùng sinh tố hoặc rắc lên salad, sữa chua.

Các loại rau lá xanh đậm

Những loại rau lá xanh đậm như cải xoăn (kale) và cải rổ (collard greens) là nguồn cung cấp canxi đáng chú ý nhưng thường ít được quan tâm. Một cốc cải xoăn nấu chín chứa khoảng 177 mg canxi, tương đương 14% nhu cầu hàng ngày. Trong khi đó, cùng lượng cải rổ cung cấp khoảng 324 mg, đáp ứng 25% nhu cầu.

So với một số loại rau xanh khác như rau bina, cải xoăn và cải rổ có hàm lượng oxalat thấp hơn. Đây là hợp chất thực vật có thể liên kết với canxi, khiến cơ thể khó hấp thụ khoáng chất này. Nấu chín rau cũng giúp giảm lượng oxalat.

Có thể thêm các loại rau này vào súp, món trứng hoặc các món áp chảo để tăng lượng canxi trong khẩu phần ăn.

Đậu trắng

Một cốc đậu trắng nấu chín cung cấp khoảng 161 mg canxi, tương đương 12% nhu cầu hàng ngày. Khẩu phần này còn chứa 17g protein thực vật và 11g chất xơ, giúp ổn định đường huyết và duy trì cảm giác no lâu hơn.

Đậu trắng có thể dùng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn như súp, salad, mì pasta, món hầm hoặc các món áp chảo với nước sốt.

Sung khô

Trái cây sấy khô thường bị đánh giá là chứa nhiều đường, nhưng vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh. Quá trình sấy làm giảm lượng nước, khiến một số dưỡng chất, trong đó có đường tự nhiên và chất xơ, trở nên cô đặc hơn. Đặc biệt, sung khô là nguồn cung cấp canxi đáng chú ý.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Rhyan Geiger, nửa cốc sung khô chứa khoảng 120 mg canxi, gần bằng lượng có trong nửa cốc sữa. Khẩu phần này còn cung cấp khoảng 7g chất xơ. Có thể cắt nhỏ sung khô trộn cùng yến mạch hoặc ăn với các loại hạt để có bữa phụ giúp no lâu.