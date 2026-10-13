Thu nhập bất ngờ của vợ NSND Công Lý

Gần đây, vợ NSND Công Lý thu hút sự quan tâm khi liên tục chia sẻ trên mạng xã hội về khoản thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết.

Trong bài đăng đầu tiên, cô hài hước than thở: “Chắc em tính bỏ luôn nghề gắn link đây. Flop thê thảm, không đủ tiền mời bạn đi ăn, đi uống nước. Tài khoản trở về số âm như hồi t6 từ Nhật về”.

Chia sẻ của Ngọc Hà. Ảnh FBNV.

Sau đó, Ngọc Hà đăng tải thêm hình ảnh chụp bảng thống kê doanh số trên sàn thương mại điện tử, cùng dòng chia sẻ: “Thôi thì cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Em tụt khoảng 800 đơn thôi”.

Theo ảnh chụp được Ngọc Hà công khai, trong giai đoạn từ ngày 11/9 đến 10/10/2026, tài khoản tiếp thị liên kết của cô ghi nhận những chỉ số đáng chú ý: 8.200 đơn hàng, giảm 33% so với kỳ đối chiếu; 12.100 sản phẩm đã bán, giảm 32%; 119.000 lượt nhấp chuột, giảm 34%; 7.400 người mua, giảm 29%. Như vậy, hoa hồng ước tính giảm 43%, trong khi doanh số giảm 34%.

Ngọc Hà chia sẻ sự sụt giảm doanh số. Ảnh FBNV.

Những thống kê này cho thấy công việc tiếp thị liên kết của Ngọc Hà có phần giảm sút so với thời gian trước. Cô tiết lộ bản thân đang nỗ lực đưa doanh số trở lại mức của tháng 9, đồng thời hài hước động viên mình: “Tụt nhanh hơn tụt quần. Thế này đến cháo cũng không có mà húp. Ăn bớt”.

Từng kiếm hàng chục triệu đồng từ tiếp thị liên kết

Trước đó, Ngọc Hà có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, chủ yếu gắn bó với mảng văn hóa, giải trí. Nhờ hoạt động trên mạng xã hội, cô xây dựng được lượng người theo dõi khá lớn, đồng thời kiếm thêm thu nhập từ việc làm KOL, sản xuất nội dung và quảng bá sản phẩm.

Sau một thời gian, Ngọc Hà quyết định rời công việc văn phòng để có điều kiện chăm sóc chồng nhiều hơn. Đến đầu năm 2026, cô bắt đầu tìm hiểu và tham gia tiếp thị liên kết, tập trung giới thiệu những sản phẩm có mức giá bình dân, đáp ứng nhu cầu mua sắm phổ biến.

Chia sẻ sau khoảng 3 tháng theo đuổi công việc này, Ngọc Hà cho biết doanh thu đạt khoảng 62 triệu đồng. Tuy nhiên, khoản doanh thu được công bố chưa phản ánh chính xác số tiền cô thực sự nhận về sau khi trừ các chi phí liên quan và tính toán hoa hồng.

Ngọc Hà từng cho rằng việc sở hữu lượng người theo dõi lớn chỉ mang lại lợi thế ban đầu. Để có thể duy trì nguồn thu, người làm tiếp thị liên kết vẫn phải dành thời gian tìm hiểu thị trường, lựa chọn sản phẩm và xây dựng lòng tin với khách hàng.

Ngọc Hà cũng thẳng thắn chia sẻ về những giai đoạn chật vật tiền bạc. Trong bài viết đăng hồi tháng 5/2026, vợ NSND Công Lý tiết lộ từng kiếm được thu nhập khá nhưng công việc dần sa sút do thị trường biến động. Thậm chí, cô có hai tháng liên tiếp không kiếm được tiền, không còn khoản tiết kiệm và rơi vào cảnh thâm hụt tài chính.

Đáng chú ý, Ngọc Hà từng bị mất 2,9 triệu đồng khi thử kiếm tiền qua một ứng dụng trực tuyến. Sau lần gặp sự cố này, cô quyết định tập trung xây dựng nguồn thu từ hoạt động tiếp thị liên kết.

Nỗ lực kiếm tiền sau biến cố sức khỏe của chồng

Ngọc Hà và NSND Công Lý tổ chức đám cưới vào đầu năm 2021. Chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, khiến cuộc sống gia đình của cả hai bước sang giai đoạn nhiều thử thách.

Suốt những năm qua, Ngọc Hà luôn ở bên chăm sóc, hỗ trợ chồng trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe. Việc dành phần lớn thời gian đồng hành cùng nam nghệ sĩ cũng tác động không nhỏ đến công việc riêng và kế hoạch quản lý tài chính của cô.

Ngọc Hà luôn đồng hành cùng chồng trong suốt thời gian qua. Ảnh Internet.

Bà xã Công Lý từng thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân luôn trong tình trạng cần tiền, vì vậy phải cố gắng làm việc mỗi ngày. Đến giữa năm 2026, cô còn cho biết không đủ điều kiện tài chính để tiếp tục kế hoạch đưa chồng sang Nhật Bản điều trị.

Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Ngọc Hà vẫn tích cực hoạt động trên mạng xã hội, quảng bá sản phẩm và tìm cách phát triển sự nghiệp riêng. Cô từng nhấn mạnh rằng số tiền mình có được đều là thành quả từ chính công sức lao động.

Hai chia sẻ gần đây cho thấy thu nhập từ tiếp thị liên kết của Ngọc Hà vẫn có những biến động đáng kể. Dù số đơn hàng trong kỳ thống kê mới nhất vẫn lên tới hàng nghìn, việc hoa hồng dự kiến giảm 43% khiến cô không khỏi bất an về tình hình kinh doanh.