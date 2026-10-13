VietinBank huy động 12.000 tỷ đồng từ trái phiếu đợt 1 để cho vay nền kinh tế. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 với tổng giá trị 12.000 tỷ đồng.

Theo đó, VietinBank dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu, giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm. Mã trái phiếu dự kiến là CTG2632T2/01 và sẽ được Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp mã khác theo quy định.

Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,25%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 15/10 đến ngày 3/11/2026.

Theo giấy chứng nhận trước đó, VietinBank được chấp thuận chào bán tổng cộng 160 triệu trái phiếu trong hai đợt. Sau đợt đầu tiên, ngân hàng sẽ chào bán 40 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/02 trong đợt 2. Nếu đợt đầu chưa phân phối hết, số trái phiếu còn lại sẽ được chuyển sang chào bán ở đợt tiếp theo.

Mục đích phát hành/chào bán trái phiếu ra công chúng của VietinBank là để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đồng thời nhằm mục đích thực hiện cho vay nền kinh tế.

Tính đến hết quý 2, lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 25.900 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tiếp tục được cải thiện: Biên lãi ròng (NIM) đạt 2,86%, tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA) đạt 1,82%, tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 22,02%.

Tổng tài sản ngân hàng đạt 2.962 nghìn tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt 2.093 nghìn tỷ đồng, tăng 5%, trong đó phân khúc khách hàng doanh nghiệp tăng 9%; phân khúc bán lẻ giảm nhẹ so với cuối năm 2025 nhưng đã phục hồi, tăng 2% so với quý 1/2026. Các lĩnh vực tín dụng tăng chủ yếu gồm: điện, sắt thép, thiết bị điện tử-máy vi tính, thức ăn chăn nuôi./.