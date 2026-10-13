Bắc Quang gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Lãnh đạo xã Bắc Quang tặng hoa chúc mừng các doanh nhân.

Xã Bắc Quang hiện có 223 doanh nghiệp, 46 hợp tác xã và trên 2.200 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong 9 tháng của năm, khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đóng góp 22,3 tỷ đồng tiền thuế và các khoản nộp ngân sách, chiếm khoảng 45,8% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đóng góp về kinh tế, các đơn vị còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo xã Bắc Quang trao giấy khen cho các doanh nhân, hộ kinh doanh tiêu biểu.

Nhân dịp này, xã Bắc Quang đã khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong năm 2026, ghi nhận những đóng góp trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội.