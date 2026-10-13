Xuất khẩu dệt may có thể đạt 48,6 tỷ USD cả năm 2026

Xuất khẩu dệt may tiếp tục tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), 9 tháng năm 2026, xuất khẩu dệt may của cả nước ước đạt trên 36,43 tỷ USD, tăng 3,22% so với cùng kỳ năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 7,5% của thời điểm 9 tháng năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024.

Dù vậy, xuất khẩu ngành dệt may trong 3 tháng cuối năm 2026 được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng tốc độ có thể không đồng đều giữa các nhóm hàng. Với tốc độ xuất khẩu như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành cả năm 2026 nhiều khả năng ước đạt trên 48 - 48,6 tỷ USD, cao hơn so với 47,1 tỷ của năm 2025, với động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ các nhóm hàng nguyên liệu, cùng với sự cải thiện của đơn hàng may mặc trong mùa cao điểm cuối năm.

Đối với hàng may mặc, mặc dù kim ngạch tháng 9 tăng 4,06% so với tháng 9/2025, lũy kế 9 tháng chỉ tăng 1,95%, đã cải thiện so với mức tăng 1,21% trong 7 tháng song thấp hơn nhiều so với mức tăng 8,77% của cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu đối với hàng may mặc đang phục hồi, nhưng chậm và tăng trưởng xuất khẩu nhiều khả năng chỉ ở mức vừa phải trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, nhờ yếu tố mùa vụ khi các doanh nghiệp tập trung giao hàng cho các dịp lễ cuối năm 2026 và đầu năm 2027, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc vẫn được kỳ vọng cải thiện hơn so với nửa đầu năm.

Trong khi đó, các nhóm hàng xơ, sợi dệt và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tiếp tục là điểm sáng. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu xơ, sợi tăng 13,07%, cao hơn so với mức tăng 11,11% trong 7 tháng; nguyên phụ liệu tăng 9,46% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu nguyên liệu của chuỗi sản xuất dệt may trong khu vực tiếp tục được duy trì. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục trong 3 tháng cuối năm, góp phần hỗ trợ tăng trưởng chung của toàn ngành.