Tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

Đoàn công tác của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thăm, động viên các huấn luyện viên, vận động viên tập luyện và thi đấu môn Boxing.

Tại các địa điểm đến thăm, đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên các huấn luyện viên, vận động viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí và bản lĩnh thi đấu; nỗ lực tập luyện, thi đấu tự tin, trung thực, cao thượng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Đồng thời khẳng định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện phục vụ, giúp các vận động viên yên tâm thi đấu.

Đoàn Thể thao tỉnh Lào Cai tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X gồm 170 thành viên, trong đó có 131 vận động viên và 25 huấn luyện viên, tranh tài ở 14 môn thể thao.

Đoàn đặt mục tiêu giành từ 3 - 5 Huy chương Vàng, 4 - 6 Huy chương Bạc và ít nhất 8 Huy chương Đồng.

Đoàn vận động viên tỉnh Lào Cai quyết tâm thi đấu giành thành tích cao.

Tính đến ngày 20/11, đoàn thể thao Lào Cai đã hoàn thành thi đấu ở 2 môn Kickboxing và Vovinam, trong đó, vận động viên Trần Ngọc Ánh giành 1 Huy chương Bạc ở hạng cân 54 kg, môn Kickboxing và 2 vận động viên giành 2 Huy chương Đồng môn Vovinam.

Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thể thao tỉnh Lào Cai động viên các vận động viên tham gia thi đấu tại đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh, là sân chơi thể thao quy mô lớn, tạo cơ hội để các vận động viên Lào Cai thể hiện tài năng, bản lĩnh, đồng thời khẳng định những bước tiến trong công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào 20 giờ ngày 21/11, tại Công viên bờ sông Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.