Bằng tình yêu thể thao, kinh nghiệm tập luyện, thi đấu và sự kiên trì dìu dắt, các thầy đã phát hiện, bồi dưỡng nhiều học sinh có năng khiếu, giúp các em tự tin tham gia những sân chơi lớn, mang về thành tích đáng tự hào cho nhà trường, ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Với thầy giáo Nguyễn Tường Linh, tình yêu thể thao đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng tuổi trẻ. Từng có thời gian tập luyện, thi đấu và giành giải thưởng ở nhiều môn thể thao như cầu lông, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền..., khi trở thành giáo viên môn Giáo dục thể chất, thầy mong muốn truyền lại những kinh nghiệm của mình cho học trò, giúp các em không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi trong mỗi giờ học.

Trong quá trình giảng dạy tại Trường THCS Yên Bình, thầy giáo Linh luôn tạo không khí thoải mái trong các tiết học. Theo thầy Linh, giáo dục thể chất không chỉ là dạy học sinh thực hiện các động tác hay hoàn thành nội dung chương trình học, mà còn góp phần phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, hình thành ý thức kỷ luật, sự đoàn kết và ý chí vượt khó. Bởi vậy, mỗi giờ học đều là cơ hội để thầy khơi gợi hứng thú, giúp học sinh chủ động tham gia và khám phá khả năng của bản thân.

Không dừng ở những tiết học chính khóa, thầy Linh còn dành nhiều thời gian quan sát, tìm hiểu năng lực sở trường của học sinh, phát hiện những em có tố chất, niềm đam mê để lựa chọn, hướng dẫn và bồi dưỡng, tạo điều kiện tham gia các giải đấu cấp tỉnh. Cảm nhận rõ sự quan tâm của thầy giáo, em Nguyễn Trần Thu Phương - học sinh lớp 9G, vừa giành 1 huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ và 1 huy chương Đồng nội dung đôi nữ môn đá cầu tại Đại hội Thể dục - thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 chia sẻ: “Thầy Linh rất tâm huyết, luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo chúng em trong từng buổi tập. Chính sự đồng hành và tận tâm của thầy đã truyền cho em niềm đam mê thể thao”.

Nếu thầy Nguyễn Tường Linh dành nhiều tâm huyết khơi dậy niềm đam mê, phát hiện những năng khiếu thể thao từ lứa tuổi học sinh THCS thì thầy giáo Cao Văn Long lại ghi dấu ấn ở công tác huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên và đưa phong trào thể thao của nhà trường gặt hái nhiều thành tích.

Là giáo viên môn Giáo dục thể chất, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái, thầy Long không chỉ giảng dạy mà còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên, đồng hành với học sinh trong quá trình tập luyện, thi đấu nhiều môn thể thao như cầu lông, đẩy gậy, đá cầu, bóng chuyền hơi...

Với đặc thù trường dân tộc nội trú, học sinh đến từ nhiều địa bàn khác nhau, có những em có năng khiếu và niềm yêu thích thể thao nhưng chưa được tập luyện bài bản. Bởi vậy, việc phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng các em luôn được thầy chú trọng.

Năm 2025, các học sinh do thầy hướng dẫn đạt 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc ở môn đá cầu; 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng môn đẩy gậy, bắn nỏ tại Hội khỏe Phù Đổng.

Năm 2026, tại Giải thể thao dân tộc thiểu số, các em học sinh tiếp tục mang về 4 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Ở giải cờ vua cấp tỉnh tổ chức vào tháng 9, học sinh của trường giành giải Ba cá nhân lứa tuổi 15 - 16 và giải Nhì đồng đội nữ.

Tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh Lào Cai được tổ chức vào cuối tháng 10, các vận động viên đá cầu của nhà trường tham gia đội tuyển ngành giáo dục, giành huy chương Vàng nội dung đồng đội nữ.

Chia sẻ về công tác huấn luyện và bồi dưỡng học sinh thi đấu các giải, thầy Long cho biết: Để có một vận động viên thi đấu tốt, người thầy không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn phải hiểu rõ sở trường của từng em, xây dựng nội dung tập luyện phù hợp, rèn bản lĩnh và tinh thần thi đấu.

Với thầy Long, niềm hạnh phúc của người làm công tác huấn luyện là được chứng kiến học trò tiến bộ từng ngày, vượt qua giới hạn của bản thân và tự tin khẳng định mình trên sân đấu.

Em Long Thị Trà My - học sinh lớp 12A2, người được thầy Long dìu dắt vừa đoạt huy chương Vàng tại giải đá cầu của tỉnh và huy chương Vàng đồng đội nữ tại Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ I chia sẻ: “Thầy Long luôn sát sao hướng dẫn chúng em trong từng buổi tập, từ kỹ thuật đến chiến thuật thi đấu, những lúc tập luyện vất vả, thầy luôn động viên, khích lệ chúng em. Nhờ sự dìu dắt của thầy, em không chỉ tiến bộ trong môn đá cầu mà còn học được sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu”.

Với những người thầy gắn bó với thể thao học đường, phần thưởng ý nghĩa nhất không chỉ ở những tấm huy chương mà còn là niềm vui khi thấy học trò trưởng thành, biết nỗ lực và tự tin theo đuổi đam mê. Tâm huyết của những người thầy, đã chắp cánh cho những ước mơ và khát vọng của các em học sinh vươn xa.