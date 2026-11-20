Sự cố xảy ra hôm 19/11 (giờ Hà Nội) tại Trung tâm huấn luyện Carrington, nơi nhà cầm quân người Argentina bắt đầu công việc tại Man Utd. Một người bên ngoài đã sử dụng flycam ghi lại các hoạt động trên sân mà CLB không hề hay biết.

Đoạn video dài 12 phút sau đó xuất hiện trên kênh YouTube CC OVERVIEW, cho thấy HLV Pochettino trực tiếp hướng dẫn các cầu thủ, trong khi những trợ lý tổ chức bài tập chiến thuật với các hình nộm mô phỏng đối phương.

Đáng chú ý, ống kính còn ghi lại một nhóm gồm 10 cầu thủ, trong đó có Harry Maguire, Amad, Kobbie Mainoo, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Những hình ảnh này khiến một số người suy đoán về đội hình mà HLV Pochettino có thể sử dụng trong trận ra mắt gặp Liverpool.

Việc các bài tập bị công khai làm dấy lên lo ngại về khả năng lộ thông tin chiến thuật. Sự cố càng trở nên nhạy cảm khi Man Utd đang chuẩn bị cho chuyến làm khách tại Anfield, nơi HLV Pochettino sẽ có trận đầu tiên trên cương vị mới.

Hình ảnh buổi tập đầu tiên của Man Utd dưới thời tân HLV Pochettino được công khai trên mạng xã hội. Ảnh: YouTube/CC OVERVIEW.

Tuy nhiên, người điều khiển flycam khẳng định không vi phạm pháp luật. “Đây là khu vực không phận không bị hạn chế, nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể điều khiển thiết bị bay qua”, người này giải thích, đồng thời cho biết đã tuân thủ các quy định của Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh.

Chủ kênh CC OVERVIEW cũng bác bỏ lo ngại làm lộ chiến thuật, cho rằng video được quay khi buổi tập mới diễn ra khoảng 30 phút.

Dù ban đầu bảo vệ hành động của mình, đến ngày 20/11, người đăng tải đã gỡ video khỏi YouTube và gửi lời xin lỗi đến Man Utd.

Hiện phía đội chủ sân Old Trafford vẫn từ chối bình luận về sự việc.

HLV Pochettino tiếp quản Man Utd trong bối cảnh đội mới chỉ có vỏn vẹn 8 điểm và xếp thứ 18 sau 10 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh.

Chiến lược gia người Argentina sẽ cùng các học trò làm khách trước Liverpool trên sân Anfield lúc 23h30 ngày 22/11 (giờ Hà Nội).