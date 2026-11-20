Giải Pickleball Báo Công luận

Giải Pickleball Nhà báo và Công luận lần thứ 2 năm 2026 do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam. Giải quy tụ gần 300 vận động viên là những người làm báo, khách mời, đối tác doanh nghiệp và những người yêu thích môn pickleball.

Chia sẻ về công tác chuẩn bị, nhà báo Vũ Đức Điển - Phó Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận, Phó Trưởng ban Thường trực giải - cho biết đến chiều 20/11, các hạng mục phục vụ giải đấu như cúp, nước uống, sân bãi và cơ sở vật chất đã được hoàn tất. Hệ thống 9 sân thi đấu tại Nhà thi đấu Cầu Giấy được chuẩn bị đồng bộ, đáp ứng yêu cầu tổ chức và thi đấu.

Sân Nhà thi đấu Cầu Giấy - nơi diễn ra những màn tranh tài của Giải Pickleball Nhà báo và Công luận 2026

Theo ông Vũ Đức Điển, giải không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa những người làm báo, đối tác và cộng đồng yêu thể thao mà còn mang ý nghĩa nhân văn. Thông qua sự kiện, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, huy động nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ở góc độ chuyên môn, ông Sơn Nguyễn, đại diện Công ty CP Sport Connect - đơn vị tham gia tổ chức và điều hành giải - cho biết công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện, từ điều hành chuyên môn, bảo đảm an ninh, y tế đến hậu cần phục vụ các đoàn tham dự.

Ban tổ chức bố trí lực lượng y tế thường trực, phối hợp với các bộ phận an ninh duy trì trật tự, đồng thời phân công nhân sự phụ trách đón tiếp, hướng dẫn và phục vụ vận động viên trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Ngoài ra, ban tổ chức phối hợp với tổ điều hành, đội ngũ trọng tài và đơn vị quản lý nền tảng Sport Connect xây dựng lịch thi đấu chi tiết cho từng nội dung. Các trận đấu được sắp xếp, điều phối khoa học nhằm bảo đảm tiến độ chung, hạn chế thời gian chờ đợi và tạo khoảng nghỉ hợp lý cho vận động viên.

Toàn bộ mặt sân, vạch kẻ và hệ thống lưới tại Nhà thi đấu Cầu Giấy đã được kiểm tra, căn chỉnh nhằm bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và an toàn cho vận động viên thi đấu

Cùng với đó, toàn bộ khu vực thi đấu được kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. Các hạng mục như mặt sân, hệ thống lưới, ánh sáng và không gian di chuyển đều được kiểm tra nhằm bảo đảm điều kiện thi đấu thuận lợi, an toàn.

"Với quy mô 148 đôi vận động viên, tương ứng 210 trận đấu, cùng sự tham gia của hơn 50 cơ quan báo chí và đơn vị đối tác, giải đấu đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong công tác tổ chức, điều hành. Những khâu chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng cho thấy sự chủ động và quyết tâm của Ban tổ chức trong việc bảo đảm giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và hiệu quả", ông Sơn Nguyễn cho biết.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, chuyên môn và công tác tổ chức, Giải Pickleball Nhà báo và Công luận năm 2026 kỳ vọng mang đến những trận tranh tài hấp dẫn, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, tăng cường kết nối trong cộng đồng báo chí và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Lễ khai mạc giải diễn ra vào 7h30 sáng ngày 21/11 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

Sau khi kết thúc từng nội dung thi đấu, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho các vận động viên đạt thành tích. Lễ bế mạc dự kiến được tổ chức vào chiều cùng ngày.

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị cho giải đấu do phóng viên ghi nhận: