Thư ký 'ba trong một'

Nỗ lực vượt khó

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo vùng nông thôn xã Thạnh Thới An, TP. Cần Thơ, con đường đi tìm tri thức của Thẩm tra viên Nhâm Thị Thanh Trang không hề dễ dàng.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Nhâm Thị Thanh Trang phải “khăn gói” lên tỉnh để học đại học. Do gia đình nghèo, lúc bấy giờ chính sách cho sinh viên vay tiền học tập chưa có nên chị phải tự bương chải.

Thứ Bảy, Chủ nhật và những ngày không học là chị phải đạp xe khoảng 18km về nhà phụ giúp lo kinh tế gia đình; hái rau, chài cá, tự chế biến thức ăn mang theo lên tỉnh để ăn học.

Thư ký viên, Thẩm tra viên Nhâm Thị Thanh Trang

Đến năm 2001, chị Nhâm Thị Thanh Trang tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán và được công ty chuyên xuất khẩu thủy sản tại tỉnh Sóc Trăng (cũ) tuyển dụng làm việc.

Năm 2004, chị Nhâm Thị Thanh Trang theo chồng chuyển về sinh sống tại TP. Cần Thơ. Đến tháng 8/2009, chị Nhâm Thị Thanh Trang được TAND quận Cái Răng (TP. Cần Thơ cũ) tuyển dụng làm kế toán tại đơn vị.

Ngoài công tác kế toán, chị Nhâm Thị Thanh Trang còn được lãnh đạo đơn vị phân công vào sổ thụ lý, sổ kết quả và phát hành bản án quyết định các loại án dân sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân, quản lý kho lưu trữ.

“Với mong muốn đóng góp phần sức nhỏ bé của mình trong công tác bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên bản thân luôn nỗ lực, sắp xếp thời gian công tác, công việc gia đình, học tập, nâng cao trình độ để được cống hiến nhiều hơn, tốt hơn cho ngành”, chị Nhâm Thị Thanh Trang tâm sự.

Năm 2015, chị Nhâm Thị Thanh Trang tốt nghiệp đại học văn bằng 2 chuyên ngành Luật và hoàn thành khóa học nghiệp vụ xét xử.

Từ tháng 7/2025, chị Nhâm Thị Thanh Trang chuyển về công tác tại TAND khu vực 1 – Cần Thơ cho đến nay.

Luôn hoàn thành công việc trước hạn

Khi mới bước chân vào ngành Tòa án, chị Nhâm Thị Thanh Trang được lãnh đạo đơn vị phân công phụ trách công tác kế toán. Sau đó được chuyển ngạch Thư ký viên, Thẩm tra viên.

Chị Nhâm Thị Thanh Trang chia sẻ, lúc mới nhận thêm nhiệm vụ Thư ký, Thẩm tra viên, bản thân gặp nhiều khó khăn khi áp lực khi công việc rất lớn. Một số nghiệp vụ chưa được đào tạo như dự thảo bản án các loại nhưng không có thời gian cập nhật, nghiên cứu các văn bản mới.

Bên cạnh công tác chuyên môn, chị Nhâm Thị Thanh Trang còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao

Để giải quyết khó khăn đó, bản thân tự lên lịch quản lý thời gian, lập sổ điện tử theo dõi, lên kế hoạch giải quyết, thường xuyên kiểm tra tiến độ công việc, cập nhật kết quả giải quyết theo từng mảng phụ trách. Những công việc đến hạn, cấp bách thì ưu tiên làm trước; ghi chú nội dung và những việc cần làm theo từng hồ sơ vụ án.

"Đối với những văn bản có tính tương tự, lập đi lập lại thì tự tạo file mẫu các loại để thuận tiện khi sử dụng, soạn thảo các thông báo chi tiết đầy đủ ngay từ đầu làm cơ sở cho quá trình giải quyết, như các tài liệu kèm theo trên thông báo thụ lý dùng cho biên bản kiểm tra, tiếp cận công khai chứng cứ; đối với những phiên tòa phức tạp có thể ghi âm diễn biến phiên tòa để dễ hoàn thiện biên bản phiên tòa;

Khi đi thẩm định tài sản thì liên hệ trước với các cơ quan ban ngành; nắm thông tin, vị trí tài sản cần thẩm định; ngoài biên bản xem xét thẩm định cần chuẩn bị thêm các giấy triệu tập, bản tự khai, biên bản xác minh, đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt”, chị Nhâm Thị Thanh Trang chia sẻ kinh nghiệm.

Với tinh thần nỗ lực vượt khó, “làm hết việc chứ không hết giờ” trong nhiều năm qua, chị Nhâm Thị Thanh Trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Cụ thể, với vai trò là người phụ trách công tác kế toán, chị luôn đảm bảo kinh phí hoạt động hàng tháng đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định; chi đúng, đủ và kịp thời các khoản chi, lương và thu nhập của CBCC cơ quan theo quy định.

Về công tác thư ký, hằng năm Thư ký Nhâm Thị Thanh Trang đã tham gia xét xử hàng trăm vụ, việc.

Bên cạnh đó, với vai trò là Thẩm tra viên, hằng năm chị đã dự thảo hàng trăm Quyết định thi hành án, ủy thác …, đúng thời hạn, quản lý hồ sơ thi hành án chặt chẽ.

Tập thể TAND khu vực 1 - Cần Thơ với hoạt động về nguồn, dâng hương tại khu di tích văn hóa, lịch sử

“Trong thực thi công vụ, đồng chí Nhâm Thị Thanh Trang luôn chấp hành tốt kỷ luật hành chính; tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trước thời hạn được giao. Đối với công dân, đồng chí luôn có thái độ nhã nhặn, hướng dẫn tận tình, giải thích rõ ràng các thắc mắc trong khuôn khổ pháp luật, đem lại sự hài lòng cho đương sự. Đối với đồng nghiệp, đồng chí Nhâm Thị Thanh Trang luôn giữ tinh thần đoàn kết, tôn trọng, lắng nghe, phối hợp cùng tập thể thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao”, Chánh án TAND khu vực 1– Cần Thơ Nguyễn Quốc Sử nhận xét.