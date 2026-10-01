Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10:Ðể người cao tuổi sống vui, sống có ích

Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh tặng quà cho hội viên khó khăn

Sát cơ sở, chăm lo hội viên

Với địa bàn hơn 85.000 dân, 21 dân tộc cùng sinh sống, Hội NCT xã Đức Trọng xác định chăm lo thiết thực cho hội viên là nền tảng để củng cố tổ chức. Các hoạt động tập trung vào những nhu cầu gần gũi như: chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, hỗ trợ NCT khó khăn, đồng thời duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Bà Nguyễn Thị Huyền - Chủ tịch Hội NCT xã Đức Trọng cho biết: “NCT là vốn quý của gia đình và xã hội. Vì vậy, hoạt động hội phải hướng vào những nhu cầu thiết thực của hội viên, để NCT được chăm lo, sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng”.

Nhiệm kỳ qua, hội kết nạp gần 930 hội viên, nâng tổng số lên gần 4.200 người, sinh hoạt tại 49 chi hội. Các nguồn vận động, chân quỹ được duy trì, tạo thêm nguồn lực chăm lo hội viên. Qua đó, hơn 1.350 lượt NCT ốm đau được thăm hỏi, động viên; 1.750 lượt NCT neo đơn, khó khăn được hỗ trợ.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 124 Hội NCT cấp xã, gần 2.800 chi hội, hơn 4.200 tổ hội với hơn 243.000 hội viên. Đây là nền tảng để hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nâng chất lượng chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

Các cấp Hội cơ sở kết nối giúp hội viên được khám, mổ mắt miễn phí

Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”

Cùng với chăm lo đời sống, các cấp Hội NCT xác định phát huy vai trò NCT là nhiệm vụ xuyên suốt. Tại xã Quảng Tân, hội có hơn 1.450 hội viên, sinh hoạt tại 34 chi hội. Nội dung tuyên truyền được đổi mới theo hướng gần gũi, đẩy mạnh trao đổi trực tiếp, tập trung vào những vấn đề thiết thực với hội viên. Ông Trần Bá Liệu - Chủ tịch Hội NCT xã Quảng Tân cho rằng: “Cán bộ hội phải gương mẫu, nói đi đôi với làm. Từ đó, NCT tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, bảo vệ môi trường, giáo dục con cháu, giữ gìn truyền thống gia đình, vận động người thân chấp hành pháp luật, góp sức xây dựng nông thôn mới”.

Vai trò của NCT cũng được khẳng định trong đời sống xã hội. Toàn tỉnh có hơn 30.000 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, hòa giải ở cơ sở, giám sát đầu tư cộng đồng; hơn 70% trong số này giữ các vị trí chủ chốt ở khu dân cư. Trong phát triển kinh tế, hơn 28.500 NCT trực tiếp lao động, sản xuất; hơn 2.350 người là chủ trang trại, hộ sản xuất, doanh nghiệp, tạo việc làm, thu nhập cho hơn 13.650 lao động...

Hội viên NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường

Để NCT phát huy tốt hơn vai trò của mình, các cấp hội đồng thời chú trọng chăm lo đời sống, sức khỏe. Toàn tỉnh có 155.580 NCT được chúc thọ, mừng thọ; hơn 162.600 lượt NCT nghèo, cận nghèo, tàn tật, cô đơn được thăm hỏi, tặng quà với tổng trị giá gần 71 tỷ đồng. Hội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 438 căn nhà cho NCT nghèo, với kinh phí hơn 21 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố tổ chức từ cơ sở, phân công rõ người, rõ việc, rõ địa bàn; lấy hội viên làm trung tâm, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ hội”.

Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra với tổ chức hội càng rõ hơn: bám cơ sở để nắm hội viên, chăm lo đúng nhu cầu và tạo điều kiện để NCT tiếp tục cống hiến. Khi được chăm lo đầy đủ và có môi trường phù hợp, phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, từ mỗi gia đình đến cộng đồng.