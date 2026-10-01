Ứng dụng công nghệ số vào hoạt động xúc tiến thương mại

Doanh nghiệp địa phương livestream quảng bá sản phẩm tại một chương trình xúc tiến thương mại diễn ra tại Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm đưa các sản phẩm đặc trưng của địa phương, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT); cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn XTTM trên nền tảng số.

Nâng cao nhận thức của doanh nghiệp địa phương

Thời gian qua, các sở, ngành, đơn vị liên quan và nhiều địa phương ở Đồng Nai đã triển khai nhiều chương trình tuyên truyền pháp luật về TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương tăng cường ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời tổ chức các hội nghị, hội thảo về kinh doanh mua sắm trực tuyến, hỗ trợ xây dựng website miễn phí cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và mua sắm trực tuyến…

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh chia sẻ: Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM được trung tâm tăng cường triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực. Thông qua đó, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố từng bước tìm hiểu, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động XTTM để thúc đẩy phát triển giao thương, tìm kiếm các cơ hội thương mại trong nước và quốc tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động XTTM nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan XTTM và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh… của thành phố trên cơ sở kết nối, đồng bộ với hệ sinh thái XTTM số.

Anh Đỗ Quang Thịnh, CEO của chuỗi cung ứng thực phẩm sơ chế sẵn Food52 (ở phường Trảng Dài) cho biết: Đơn vị đang cung ứng các nguyên liệu thực phẩm sơ chế sẵn để giúp khách hàng thuận tiện trong việc đặt mua và chế biến thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày. Thông qua các hoạt động XTTM, tập huấn bán hàng, quảng bá sản phẩm trên nền tảng trực tuyến góp phần giúp đơn vị nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành hệ thống cung ứng để từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển việc kinh doanh online…

Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Theo nhiều chuyên gia, trong thời đại số, doanh nghiệp cần nắm bắt những kiến thức cần thiết về kỹ năng kinh doanh, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong XTTM và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để từng bước định vị chỗ đứng của mình trên môi trường internet và cập nhật nhanh nhất các xu hướng mới của TMĐT...

Nhiều nội dung về kết nối các kênh XTTM số, phát triển TMĐT mà các doanh nghiệp địa phương, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần quan tâm như: xu hướng Social Commerce (kênh bán hàng thông qua mạng xã hội) trong mua sắm trực tuyến; vận hành nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và trợ lý ảo AI trong sáng tạo nội dung quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên môi trường số…

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Nguyễn Văn Lĩnh chia sẻ: Các chương trình tập huấn về nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Đồng thời giúp các doanh nghiệp phát huy hiệu quả những ưu thế trong môi trường kinh doanh hiện đại, nhất là các kênh TMĐT.

Phó Tổng thư ký Hiệp hội TMĐT Việt Nam (Vecom) Nguyễn Minh Đức cho hay: Vecom sẽ phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan ở Đồng Nai, trong đó có Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực cho doanh nghiệp trong hoạt động phát triển TMĐT, ứng dụng chuyển đổi số, AI trong XTTM. Đồng thời tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp địa phương xây dựng và phát triển các gian hàng số, livestream quảng bá sản phẩm tại các phiên hội chợ trực tuyến.

“Các nội dung tập huấn, đào tạo trọng tâm trong năm 2026 là việc hỗ trợ doanh nghiệp địa phương ứng dụng AI trong hoạt động TMĐT, cũng như hướng đến các giải pháp phát triển sản phẩm, thương hiệu an toàn, bền vững trên môi trường số cho các doanh nghiệp trên địa bàn” - ông Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, chủ thể OCOP livestream bán hàng nói riêng và thúc đẩy các kênh XTTM số nói chung cần hướng đến trao đổi, thực hành trực tiếp với chuyên gia để tháo gỡ khó khăn trong quá trình ứng dụng TMÐT, cũng như có thêm nhiều trải nghiệm thực tế về quảng bá, kinh doanh trên môi trường số.