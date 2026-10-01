'Cắm cờ' Tổ quốc trong lòng Nhân dân - Bài 3: Giữ vững thành trì lòng dân

Vững vàng tạo lá chắn xanh

Trước những đợt sắp xếp bộ máy hay triển khai chính sách mới liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tin đồn thất thiệt và những luận điệu xuyên tạc, bóp méo thường tìm cách len lỏi vào đời sống. Thực tế ở địa phương cho thấy, phương thức hữu hiệu nhất để “đóng băng” tin đồn chính là sự chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải thích chủ trương, chính sách từ những người làm công tác ở cơ sở.

Từ vị trí cán bộ Xã đoàn Ðịnh Thành chuyển về đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ ấp Chòi Mòi (xã Ðịnh Thành), chị Nguyễn Thị Chúc Ly (sinh năm 1996) thấu hiểu sâu sắc niềm tin của người dân được vun đắp từ những việc dù nhỏ nhưng hợp lòng dân.

Chị Nguyễn Phương Tú (bìa trái), từng là Phó Bí thư Ðoàn Phường 9, nay đảm nhận vị trí Trưởng ban Công tác Mặt trận Khóm 6, phường An Xuyên, hướng dẫn người dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Chị Ly chia sẻ: “Khi đảm nhận nhiệm vụ mới, tôi thường cùng các đồng chí trong chi bộ gặp gỡ và trò chuyện với bà con trong ấp. Gần bà con rồi thì chuyện khó cũng thành dễ. Qua sự gần gũi ấy, tôi nhận ra rằng người dân chỉ thật sự tin khi họ nhìn thấy việc làm cụ thể và hiệu quả ngay trong cuộc sống. Vì vậy, khi tuyên truyền làm bờ kè chống sạt lở bằng cây gỗ địa phương hay trồng đước chắn sóng, bảo vệ tuyến lộ Phủ Thạch, Chi bộ và Ban Nhân dân ấp phải làm trước, bà con thấy hiệu quả, từ đó tin tưởng, đồng lòng làm theo".

Chính sự hiện diện kịp thời, chân thành lắng nghe đã giúp những cán bộ trẻ như chị Ly trở thành “màng lọc” thông tin tự nhiên ở địa bàn. Những thắc mắc về chủ trương, chính sách, những băn khoăn về quyền lợi, hay những tin đồn vô căn cứ đều được giải đáp ngay từ nhà dân, trước khi kịp tích tụ thành sự hoài nghi.

Sau khi sắp xếp bộ máy, anh Huỳnh Trung Kiên, nguyên Phó Bí thư Xã đoàn Tạ An Khương, bước vào môi trường làm việc hoàn toàn mới với vai trò nhân viên giám sát thi công thuộc Công ty TNHH Phát triển KTÐ tại Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không Cà Mau. Rời bộ máy chính quyền xã, anh là đảng viên trẻ mang theo trọn vẹn tinh thần phục vụ. Anh Kiên bộc bạch: “Hiện tại, dù làm công việc giám sát kỹ thuật, nhưng tôi vẫn thấy vui vì năng lực và sức trẻ của mình trực tiếp góp phần xây dựng công trình hạ tầng trọng điểm của quê hương. Rời vị trí công tác cũ không có nghĩa là ngừng cống hiến, chỉ là mình đang cống hiến bằng một cách khác”.

Ðồng điệu với suy nghĩ đó, anh Nguyễn Trọng Tính, nguyên cán bộ Xã đoàn Phú Mỹ, nay là Trưởng ấp Vàm Xáng (xã Phú Mỹ), cũng từng đứng trước những băn khoăn khi công việc cũ thay đổi. Anh Tính bày tỏ: “Sự thay đổi về tổ chức bộ máy buộc tôi nhìn lại chính mình và nhận ra giá trị của người trẻ không nằm ở chức danh hay vị trí công tác, mà là ở cách tiếp tục cống hiến, chung tay xây dựng quê hương, làm những việc thiết thực cho cộng đồng”.

Một trong những luận điệu xuyên tạc phổ biến nhất khi tỉnh tiến hành tinh gọn bộ máy là cho rằng chính sách này làm “triệt tiêu cơ hội”, “bỏ rơi cán bộ trẻ”. Nhưng chính những cán bộ, đảng viên trẻ như: chị Nguyễn Thị Chúc Ly, anh Huỳnh Trung Kiên, anh Nguyễn Trọng Tính..., đang dùng trải nghiệm của mình để đưa ra lời đáp trả đanh thép: chủ trương tinh gọn bộ máy là hoàn toàn đúng đắn, chẳng những không làm mất đi không gian cống hiến, mà ngược lại còn mở ra môi trường mới để người trẻ rèn luyện và khẳng định giá trị bản thân. Từ đó, tạo nên "lá chắn xanh" trước các thông tin sai lệch.

Niềm tin từ những việc làm thiết thực

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng ở cơ sở không phải là những cuộc tranh luận trên mạng xã hội, càng không phải thái độ cực đoan trước những ý kiến trái chiều. Trận địa ấy được giữ vững bằng thái độ đúng, thông tin đúng và những việc làm đúng của cán bộ, đảng viên cơ sở.

Ðảng viên, đoàn viên, thanh niên xã Phú Mỹ trồng cây xanh tạo diện mạo xanh - sạch - đẹp cho địa phương.

"Khi thông tin sai lệch xuất hiện trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc chính sách dân sinh hoặc công tác cán bộ, cùng với tinh thần nêu gương thì những cán bộ, đảng viên trẻ phải kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch các bước triển khai của chính quyền, giải đáp những băn khoăn của dư luận. Chẳng hạn như đợt thu thập thông tin hộ gia đình phục vụ khám sức khoẻ toàn dân vừa qua, chúng tôi đã đến từng gia đình, gặp gỡ, tuyên truyền, định hướng dư luận. Cùng với đó là dùng hình ảnh thực tế về hiệu quả của chính sách, của công tác cán bộ để đáp trả các luận điệu xuyên tạc, sai trái", anh Nguyễn Tường Duy, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình, kiêm Bí thư Xã đoàn, chia sẻ về "chìa khoá" xây dựng niềm tin của Nhân dân bền vững.

Có thể thấy, việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng không đơn thuần nằm ở những dòng thông tin chính thống đăng tải trên báo đài, mà sâu xa hơn, đó là sự định hướng kịp thời, là uy tín được tích luỹ từng ngày từ những việc chính quyền đã làm cho dân và những người trẻ đã sát cánh làm cùng dân. Khi cán bộ trẻ không ngần ngại "đi từng ngõ, gõ từng nhà", sẵn sàng ngồi xuống nghe dân trải lòng, cùng dân đắp kè chống sạt lở, dọn dẹp từng tuyến đường nông thôn... thì mọi luận điệu xuyên tạc đều trở nên vô nghĩa. Người dân tin vào những gì họ được thụ hưởng, tin vào những người luôn có mặt bên họ lúc khó khăn.

Lam Khánh - Thiên Minh