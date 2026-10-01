Tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và có ích

Gần 2 tháng nay, cứ chiều thứ Bảy hằng tuần, hơn 40 thành viên CLB “Sống vui, sống khỏe, sống có ích” của Hội Người cao tuổi (NCT) xã Thạch Khê lại tập hợp về nhà văn hóa thôn Bình Sơn. Người say sưa với những điệu múa, lời ca, người đăm chiêu bên bàn cờ tướng. Tiếng nhạc, tiếng hát hòa cùng tiếng nói cười khiến không gian sinh hoạt cộng đồng thêm rộn ràng.

CLB "Sống vui, sống khỏe, sống có ích" xã Thạch Khê sinh hoạt với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa.

Thành lập từ đầu tháng 8/2026, CLB là mô hình phối hợp giữa Hội NCT và Trạm Y tế xã Thạch Khê. Các hoạt động được xây dựng theo đúng tên gọi của CLB: “sống vui” với văn hóa, văn nghệ, cờ tướng; “sống khỏe” bằng các bài tập dưỡng sinh, tư vấn, khám sức khỏe định kỳ và tuyên truyền lối sống lành mạnh; “sống có ích” thông qua các hoạt động về nguồn, nói chuyện truyền thống với thế hệ trẻ.

Ông Ngô Văn Minh - Chủ tịch Hội NCT xã Thạch Khê cho biết: “CLB ra đời với mục đích tạo sân chơi phù hợp để các cụ rèn luyện sức khỏe, có thêm niềm vui, sự gắn kết và cơ hội tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Hiện nay, CLB đang được triển khai thí điểm với hội viên của 6 thôn. Nếu hoạt động hiệu quả, mô hình sẽ được mở rộng đến 12 thôn trong toàn xã”.

Các thành viên CLB "Sống vui, sống khỏe, sống có ích" tươi vui, rạng ngời trong từng lời ca, điệu múa.

Cũng với mong muốn tìm kiếm niềm vui từ những hoạt động cộng đồng, nhiều năm nay, các thành viên CLB Mơ Thoa Dance Sport (phường Thành Sen) duy trì việc rèn luyện sức khỏe bằng những bước nhảy năng động. CLB được thành lập từ năm 2020 với 30 thành viên, độ tuổi từ 65-75, do bà Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1964) làm chủ nhiệm.

Mỗi ngày, các thành viên đều dành thời gian tập luyện tại công viên, quảng trường và những không gian công cộng. Không chỉ rèn luyện thể chất, CLB còn tham gia các hội thi, hội diễn trong và ngoài tỉnh để giao lưu, kết nối với những người cùng sở thích. Bà Kim Thoa chia sẻ: “Việc tập luyện đều đặn, nhảy múa theo nhạc không chỉ giúp cải thiện sức khỏe mà còn khiến tinh thần thoải mái, yêu đời hơn. Khi mình vui vẻ, khỏe mạnh, con cháu trong nhà cũng yên tâm hơn rất nhiều”.

Dù tất cả các thành viên đều đã lớn tuổi nhưng CLB Mơ Thoa Dance Sport rất tích cực tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng.

Chủ động chăm sóc sức khỏe, tìm niềm vui trong sinh hoạt cộng đồng là cách để người cao tuổi duy trì sự tự tin, năng động và chất lượng cuộc sống. Nhưng với nhiều người, tuổi cao không đồng nghĩa với nghỉ ngơi hoàn toàn. Từ kinh nghiệm và sự gắn bó với cơ sở, họ vẫn tiếp tục đảm nhận những phần việc chung, trở thành những hạt nhân trong các phong trào ở khu dân cư.

Ở tuổi 67, ông Võ Quang Hoa vẫn đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm). Hơn 25 năm gắn bó với công việc thôn, ông trở thành một trong những người kết nối bà con lương - giáo ở địa phương. “Được bà con tin tưởng và còn sức khỏe thì tôi còn cố gắng làm việc, góp một phần công sức cho thôn, cho cộng đồng” - ông Hoa chia sẻ.

Ông Võ Quang Hoa (thứ hai từ trái sang) đảm nhận vai trò Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn ở tuổi 67.

Những câu chuyện từ cơ sở cho thấy, chăm sóc NCT không chỉ là đảm bảo sức khỏe hay hỗ trợ khi gặp khó khăn, mà còn cần tạo điều kiện để họ được giao lưu, kết nối và tiếp tục phát huy giá trị. Hiện nay, toàn tỉnh có 250.322 hội viên NCT sinh hoạt tại 216 hội cơ sở và 1.901 chi hội. Công tác chăm sóc NCT được các cấp, ngành quan tâm với nhiều chính sách, hoạt động thiết thực.

Toàn tỉnh có 45.011 NCT được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội và hỗ trợ BHYT theo quy định. Bình quân mỗi năm có hơn 27.000 người được chúc thọ, mừng thọ; hơn 65.000 lượt người được khám, tư vấn sức khỏe; 135.845 người được lập hồ sơ quản lý sức khỏe ban đầu.

Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được các cấp, ngành quan tâm thực hiện.

Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội đã vận động 1,36 tỷ đồng để trao quà cho hơn 96.000 lượt NCT; hỗ trợ xây dựng 24 nhà ở… Đời sống tinh thần của NCT đang được quan tâm thông qua mạng lưới hoạt động của gần 3.500 CLB văn hóa, văn nghệ, TDTT, dưỡng sinh và chăm sóc sức khỏe…

Già hóa dân số đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác chăm sóc NCT. Khi có thêm những không gian để vận động, giao lưu, kết nối và cống hiến, NCT không chỉ được chăm lo tốt hơn về sức khỏe mà còn có điều kiện sống chủ động, vui khỏe và tiếp tục phát huy giá trị cho xã hội.

Trong bối cảnh già hóa dân số, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho NCT là nhiệm vụ được các cấp, ngành quan tâm. Thực hiện chủ đề Tháng Hành động vì NCT năm 2026 “Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp NCT trong xu thế già hóa dân số”, từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10/2026, các cấp hội sẽ tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ NCT khó khăn; phối hợp ngành y tế tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp. Qua đó, góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần; tạo điều kiện để NCT được giao lưu, phát huy kinh nghiệm và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Ông Dương Xuân Hòa - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Tĩnh