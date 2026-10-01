Ðưa công nghệ vào đời sống quê nhà

Anh Dương Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố Cam Bình, phường Phước Hội

Đi nhiều để hiểu nơi mình sống

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Dương Nguyễn Quốc Huy bắt đầu làm việc tại một công ty phần mềm. Công việc đưa chàng trai trẻ vào môi trường công nghệ chuyên nghiệp, nơi anh có điều kiện tích lũy kinh nghiệm và theo đuổi chuyên môn đã lựa chọn. Sau một thời gian làm việc, gia đình có biến cố khi cha anh qua đời, Huy quyết định trở về quê ở phường Phước Hội để ở bên mẹ. Những ngày trở về vốn chỉ được nghĩ đơn giản như một sự lựa chọn cho gia đình, nhưng rồi lại đưa anh Huy đến gần hơn với cuộc sống của địa phương và những câu chuyện phía sau mỗi cửa hàng, con phố.

Huy bắt đầu xây dựng Lagi Reviews, một trang giới thiệu về đời sống, ẩm thực, cảnh đẹp và những địa điểm ở địa phương. Công việc đưa anh đến nhiều nơi, gặp nhiều người, từ những chủ quán ăn đến các hộ kinh doanh nhỏ, qua đó giúp anh Huy có thêm một cách tiếp cận quê hương bằng sự quan sát của một người làm công nghệ. Mỗi chuyến đi cho Huy thêm một câu chuyện để chia sẻ, đồng thời mở ra những vấn đề mà trước đây anh ít có dịp nhìn thấy. Nhiều cửa hàng có sản phẩm nhưng chưa có điều kiện xây dựng kênh bán hàng trực tuyến riêng, trong khi nhu cầu giao thức ăn, gửi hàng, mua hộ hay di chuyển trong khu vực vẫn hiện hữu trong đời sống của người dân.

Lagi Reviews dần thu hút hơn 120.000 người theo dõi, nhưng điều có ý nghĩa hơn với Huy là những mối quan hệ và trải nghiệm hình thành trong quá trình làm nội dung. Qua những cuộc trò chuyện và những lần đi thực tế, anh nhận ra các hộ kinh doanh địa phương đang cần thêm những cách thức tiếp cận khách hàng phù hợp với điều kiện của mình, còn người dân cũng cần những dịch vụ giao nhận thuận tiện hơn.

Ý tưởng về một nền tảng dịch vụ từ đó dần rõ nét. Huy dành khoảng 40 triệu đồng để bắt đầu xây dựng VN SHIP. Với nguồn lực ban đầu còn hạn chế, anh trực tiếp tìm kiếm cửa hàng, kết nối tài xế, theo dõi đơn hàng và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Mô hình được điều chỉnh từng bước theo phản hồi thực tế, thay vì đặt ra một cách hoàn chỉnh ngay từ đầu. “Có cửa hàng nào tham gia thì kết nối trước, có đơn thì xử lý, rồi vừa làm vừa điều chỉnh”, Huy chia sẻ. Sau khoảng 5 tháng, VN SHIP kết nối hơn 700 cửa hàng, phát sinh khoảng 120 - 220 đơn hàng mỗi ngày và có hơn 20 tài xế tham gia. Theo đó, thu nhập của tài xế dao động khoảng 3 - 12 triệu đồng/tháng, tùy thời gian và hiệu quả làm việc.

Huy duy trì hoạt động Đoàn và gắn với các chương trình dành cho cộng đồng

Đưa chuyên môn về gần cuộc sống

Nguồn lực hạn chế cũng buộc Huy phải tự làm nhiều việc. Từ thiết kế, sản xuất nội dung đến vận hành nền tảng, anh vừa triển khai vừa học hỏi và thử nghiệm để tìm cách phù hợp hơn với điều kiện địa phương.

Hành trình khởi nghiệp của Huy cũng gắn với hoạt động cộng đồng. Là Bí thư Chi đoàn, anh tiếp tục tham gia công tác Đoàn và thực hiện chương trình “Em nuôi của Đoàn”, hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng/em/tháng.

Từ một người trẻ trở về quê trong một giai đoạn nhiều thay đổi, Huy dần tìm được hướng đi riêng qua những trải nghiệm tưởng như rất bình thường. Những chuyến đi, những cuộc gặp và quá trình quan sát đời sống đã giúp anh nhận ra rằng, chuyên môn từng tích luy trong môi trường doanh nghiệp vẫn có thể phát huy giá trị ngay tại nơi mình sinh sống.

Bí thư Đoàn phường Phước Hội Nguyễn Thị Hồng Trâm cho rằng, câu chuyện của Huy cho thấy khi người trẻ biết nhìn vào thực tế nơi mình sống và mạnh dạn đưa kiến thức, công nghệ vào giải quyết những vấn đề cụ thể, quê hương cũng trở thành một không gian rộng mở để lập nghiệp và sáng tạo. Theo chị Trâm, những người trẻ như Huy đang góp thêm một cách nghĩ mới cho hành trình lập thân, lập nghiệp, khi trở về quê không chỉ để tìm việc làm mà còn có thể tự tạo ra cơ hội, tạo giá trị và cùng địa phương phát triển.