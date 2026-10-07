Phá dỡ cả căn nhà suốt nửa tháng, người phụ nữ đòi tiền công nhưng chủ nhà nói 'không thuê'

Ngày 7/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cuộc tranh cãi giữa một phụ nữ, được giới thiệu là đại diện đơn vị phá dỡ công trình, và chủ nhà liên quan đến việc thanh toán tiền công.

Theo nội dung đoạn video, sự việc xảy ra ngày 4/10 tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Hà Nội. Sau khi được đăng tải, video thu hút sự quan tâm của dư luận.

Hình ảnh người đàn ông được cho là chủ nhà và khu vực phá dỡ xong. Ảnh chụp màn hình.

Trong video, người phụ nữ cho biết mình là người được thuê phá dỡ công trình và đã hoàn thành công việc nhưng chưa được thanh toán.

“Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán tiền”, người phụ nữ nói.

Người này cho biết vẫn lưu giữ các tin nhắn trao đổi giữa hai bên liên quan đến việc phá dỡ công trình.

Trong khi đó, một người đàn ông xuất hiện trong video khẳng định khu đất là của mình và cho rằng ông không yêu cầu người phụ nữ đến thực hiện việc phá dỡ.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, người đàn ông nói.

Đáng chú ý, người đàn ông nhiều lần yêu cầu bên phá dỡ xuất trình hợp đồng có chữ ký của ông và cho rằng việc thực hiện công việc khi chưa có hợp đồng là lỗi của phía thi công.

Theo đoạn video, một cán bộ công an có mặt tại hiện trường đặt câu hỏi về việc tại sao khi công trình đang được phá dỡ, chủ nhà không trình báo mà đến khi công việc hoàn tất mới cho rằng mình không thuê đơn vị thi công.

Theo thông tin được chia sẻ, phía thi công đã thực hiện việc phá dỡ trong khoảng nửa tháng. Đến thời điểm xảy ra tranh cãi, công trình đã được phá dỡ hoàn toàn.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho biết trên báo Tiền phong, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin và đang tiến hành giải quyết.

Chỉ huy Công an phường Tương Mai cũng thông tin, vụ việc xảy ra trước đó và sau này được đăng tải trên mạng xã hội. Khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt để xử lý.