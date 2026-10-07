Phát hiện thi thể nhân viên bán xe gắn máy tử vong trong vụ cháy

Chiều tối 7/10, công tác tìm kiếm, khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng xe gắn máy (Chi nhánh Công ty TNHH TMDV H.T.P) trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hoàn tất. Các lực lượng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân gây cháy.

Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện thi thể nam nhân viên bán xe máy.

Trong lúc sử dụng xe cuốc cào bới đống đổ nát để tìm kiếm người mất tích, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể nam nhân viên 18 tuổi bên dưới, đưa ra ngoài giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Số xe máy bị cháy được đưa ra ngoài chất đống cao gần 3m.

Hàng chục xe máy cháy trơ khung.

Diện tích cháy khoảng 500m2.

Mái tôn đổ sập.

Trước đó lúc 3h24 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại cửa hàng buôn bán xe máy lan sang tiệm bán quần áo, quán ăn và một căn nhà 4 tầng chuyên cho sinh viên thuê trọ.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh điều động Đội Chữa cháy và CNCH KV9, KV13 với gần 10 phương tiện và hơn 60 CBCS xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Các tổ chữa cháy đã cứu được 2 người chuyển vào bệnh viện chữa trị, hướng dẫn cho 8 người khác thoát khỏi đám cháy.

Nguyên nhân gây ra cháy đang được điều tra làm rõ.

Theo thống kê, cửa hàng xe máy bị cháy rụi, đổ sập; bên trong hàng chục xe gắn máy bị cháy trơ khung. Tiệm quần áo và căn nhà 4 tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều sinh viên chưa được vào nhà trọ để ổn định lại cuộc sống. Tổng diện tích bị cháy bước đầu xác định gần 500m2.