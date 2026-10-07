Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ. (Ảnh: CÔNG AN LẠNG SƠN)

Thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tập trung lực lượng, phương tiện để tổ chức xác minh, đấu tranh bắt giữ với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và bảo đảm an toàn các lực lượng trong quá trình truy bắt, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ, sinh năm 1983, trú tại thôn Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định truy nã số 2739/QĐTN-CSMT, ngày 17/7/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về Tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (35 bánh heroin).

Trước đó qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới, đêm khuya xuống khu vực nhà dân.

Lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Phương Văn Kỳ tại nơi lẩn trốn. (Ảnh : CÔNG AN LẠNG SƠN)

Qua xác minh, đối tượng nghiện ma túy, cực kỳ cảnh giác, khi đi đâu cũng mang theo khẩu súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Khu vực đối tượng lẩn trốn. (Ảnh: CÔNG AN LẠNG SƠN)

Xác định được tính chất nguy hiểm của đối tượng truy nã Phương Văn Kỳ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng với quyết tâm cao nhất bắt giữ thành công đối tượng nhưng phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt và nhân dân trong khu vực.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ tại cơ quan Công an. (Ảnh: CÔNG AN LẠNG SƠN)

Bốn tổ công tác đã tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm chung quanh nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy về sử dụng.

Khám xét trên người đối tượng đã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có viên đã lên nòng.

Hung khí đối tượng Phương Văn Kỳ tàng trữ khi đang lẩn trốn. (Ảnh : CÔNG AN LẠNG SƠN)

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma túy để sử dụng.

Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.

Có thể nói, việc bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ đã thể hiện tinh thần kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.