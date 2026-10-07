Mức phạt mới nhất liên quan đến đăng ký cư trú

Cụ thể, Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP có nội dung liên quan đến vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú.

Các hành vi bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng gồm:

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú hoặc khai báo thông tin về cư trú.

Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Không xuất trình giấy tờ liên quan đến cư trú hoặc thông tin về cư trú trên ứng dụng định danh quốc gia theo yêu cầu kiểm tra của cơ quan, người có thẩm quyền.

Các hành vi vi phạm bị phạt từ 2-4 triệu đồng gồm:

Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

Mua, bán, thuê, cho thuê xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vì trái quy định của pháp luật.

Mượn, cho mượn hoặc sử dụng xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật.

Đã cư trú tại chỗ ở hợp pháp mới, đủ điều kiện đăng ký cư trú nhưng không làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký cư trú theo quy định của pháp luật.

Cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 1-3 người lưu trú.

Tổ chức, kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vì phạm pháp luật về cư trú.

Cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Hủy hoại giấy tờ, tài liệu về cư trú.

Đặc biệt, phạt từ 4-8 triệu đồng đối với người cho người khác đăng ký cư trú tại chỗ ở của mình nhằm thu lợi; cơ sở lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp và các cơ sở tương tự không thông báo lưu trú đối với 4-8 người; cản trở quyền tự do cư trú của công dân hoặc cản trở, không chấp hành việc kiểm tra cư trú theo quy định.