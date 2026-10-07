An Giang: Phát hiện di vật mang tên 'Phạm Văn Lũy' trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh

Di vật được phát hiện khi lực lượng thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại mộ số 6, hàng 12A.

Qua thời gian dài nằm trong lòng đất, di vật đã cũ, bạc màu, một số nét chữ bị mờ, tuy nhiên trên bề mặt vẫn còn những ký tự viết bằng mực xanh, trong đó có phần chữ được nhận diện là “Phạm Văn Lũy”.

Đội lấy mẫu số 12 ghi nhận đầy đủ vị trí, hiện trạng trước khi tiến hành lấy mẫu.

Ngay sau khi phát hiện, Đội lấy mẫu số 12 đã ghi nhận đầy đủ vị trí, hiện trạng, tiến hành bảo quản di vật và báo cáo cơ quan chức năng để phục vụ công tác xác minh. Thông tin trên di vật sẽ tiếp tục được đối chiếu với hồ sơ liệt sĩ, sơ đồ mộ chí, thông tin thân nhân và kết quả giám định ADN.

Di vật ghi tên “Phạm Văn Lũy” trong mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh (tỉnh An Giang).

Việc phát hiện di vật mang tên “Phạm Văn Lũy” là manh mối quan trọng phục vụ quá trình xác minh, đồng thời thắp lên một hy vọng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang triển khai.