Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 người thương vong

Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm và chung sống với chị N.T.L.H cùng 3 người con riêng của chị H. từ năm 2022. Thời gian gần đây, giữa Công và chị H. phát sinh mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 5/10, Công đến nhà chị H. để nói chuyện. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công dùng dao tấn công chị H. cùng các con.

Nhận tin báo, Công an xã Năm Căn nhanh chóng có mặt, khống chế, bắt giữ Công và đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Hậu quả, cháu V.N.T.K bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện; chị H. cùng một người con khác bị thương, đang được điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác minh nguyên nhân và diễn biến vụ việc.

Trần Chí Công tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cà Mau)

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Chí Công để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan công an, Công đã thừa nhận hành vi của mình. Theo cơ quan điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nhưng do không kiểm soát được cảm xúc, Công đã sử dụng dao tấn công những người trong gia đình chị H., gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ tình tiết vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.