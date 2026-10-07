Pháp luậtHình sự - Dân sự

Tối 7/10: Bắt 'nữ quái' ép con riêng của bạn trai uống thuốc diệt chuột ở Lạng Sơn

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội “giết người”. Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của người tình uống.

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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/toi-7-10-bat-nu-quai-ep-con-rieng-cua-ban-trai-uong-thuoc-diet-chuot-o-lang-son-169261007183954824.htm