Tối 7/10: Bắt 'nữ quái' ép con riêng của bạn trai uống thuốc diệt chuột ở Lạng Sơn

Cảnh sát Ba Lan ngày 7/10 cho biết đã bắt giữ một nam sinh 19 tuổi liên quan đến vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 7 người bị thương tại một trường dạy nghề ở thành phố Ostrołęka, Đông Bắc nước này.