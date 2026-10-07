Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm. (Ảnh: MH)

Chiều 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, với dự án cơ sở 2 bệnh viện, các bị cáo đã gây thất thoát số tiền lớn, phạm nhiều nhóm tội khác nhau. Đây cũng là vụ án điển hình về hành vi gây lãng phí nguồn vốn được sớm điều tra và đưa ra truy tố, xét xử.

Với bà Tiến, Hội đồng xét xử cho rằng tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây thất thoát ở hai dự án nhưng cựu bộ trưởng đã có sai phạm ở vai trò người đứng đầu. Từ sai phạm này đã dẫn đến nhiều sai phạm khác, gây thất thoát lãng phí nên bà phải chịu trách nhiệm tương xứng về các thiệt hại.

Hội đồng xét xử cũng ghi nhận nhiều bị cáo "phải chịu áp lực cao" khi thực hiện dự án trọng điểm. Khi xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình được các tình tiết giảm nhẹ mới, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Lời khai của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong vụ án.

Hội đồng xét xử phúc thẩm tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Hội đồng xét xử xét thấy trong vụ án này, các bị cáo đều là cán bộ giữ vị trí lãnh đạo tại cơ quan y tế, quá trình công tác có nhiều thành tích, nhiều đóng góp, cống hiến cho sự phát triển chung của ngành y tế. Đặc biệt, bị cáo Tiến còn có đóng góp trong việc vận động hiến mô, tạng.

Xét nhân thân, các bị cáo chưa từng phạm tội, gia đình có công với cách mạng. Trước khi diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, nhiều đơn vị, cá nhân đã có đơn xin giảm nhẹ cho các bị cáo. Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cũng đã gửi văn bản đến tòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là cựu cán bộ ngành y tế.

Theo Hội đồng xét xử, việc hai bệnh viện được đưa vào hoạt động phục vụ người dân khám chữa bệnh là tình tiết mới chưa được xem xét tại cấp sơ thẩm nên Tòa đánh giá cùng các tình tiết giảm nhẹ khác.

Cũng theo Hội đồng xét xử, các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, riêng bà Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng, còn nộp thêm 1,1 tỷ đồng giúp bị cáo khác do đó, có căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm, xử phạt cựu Bộ trưởng Kim Tiến 3 năm tù, giảm 3 năm so với án sơ thẩm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đối với các bị cáo còn lại đều được Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm án. Bốn bị cáo được Hội đồng xét xử chuyển từ án tù sang án treo, cụ thể:

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 30 năm tù xuống 29 năm tù; giảm cho ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 25 năm xuống 22 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) giảm từ 7 năm xuống 4 năm 6 tháng tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 2 năm 6 tù.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện kinh tế xây dựng), được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng) được giảm từ 10 năm xuống 6 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm số tiền phải khắc phục hậu quả vụ án của các bị cáo.

Bản án sơ thẩm xác định, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã sai phạm khi lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm này khiến hai dự án đình trệ kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.