Lý A Tài chở 700 kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ

Ngày 7/10, Thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh cho biết, phòng Nghiệp vụ vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Đối tượng Lỷ A Tài cùng tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BPQN

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/10, tại khu vực bản Bắc Phong Sinh (xã Quảng Đức, thành phố Quảng Ninh), tổ công tác phòng Nghiệp vụ chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức và lực lượng thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) tiến hành kiểm tra ô tô bán tải BKS 14C-314.74 có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 14 bao tải dứa, bên trong chứa các thùng xốp đựng tổng cộng 700 kg nầm lợn đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đồng thời là chủ phương tiện tên Lỷ A Tài (SN 1991, trú xã Quảng Đức) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.