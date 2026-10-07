Công an tìm lại chiếc ví có hơn 40 triệu đồng cho du khách Nga

Theo lực lượng chức năng, khoảng 15h43 ngày 7/10, trong lúc tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Công an phường Bến Thành nhận được thông tin từ trực ban về việc bà Dangka (quốc tịch Nga), cần hỗ trợ tìm tài sản bị thất lạc.

Ngay sau đó, lực lượng công an phường đã trực tiếp đưa bà đến các địa điểm liên quan để xác định nơi đánh rơi và tìm kiếm tài sản.

Nữ du khách Nga tìm lại được chiếc ví nhờ sự giúp đỡ của công an phường. (Ảnh: Công an phường Bến Thành)

Đến 17h26 cùng ngày, chiếc ví đã được tìm thấy, bên trong có nhiều loại tiền với tổng giá trị quy đổi khoảng 40,5 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, bà Dangka đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của Công an phường Bến Thành.

Trong thư, bà chia sẻ rằng, sự hỗ trợ này giúp bà cảm thấy an toàn và được chào đón trong lần đầu đến Việt Nam.

Bức thư cảm ơn của nữ du khách Nga lần đầu đến Việt Nam. (Ảnh: Công an phường Bến Thành)

Trước đó, trong ngày 6/10, Công an phường Bến Thành cũng tiếp nhận vụ việc một nam du khách quốc tịch Trung Quốc bị mất trộm khi đang lưu trú tại khách sạn trên địa bàn phường.

Du khách này trình báo đã mất nhiều tiền mặt gồm ngoại tệ và tiền Việt Nam. Người đàn ông bị lấy cắp khi đang ngủ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Bến Thành đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy xét và làm rõ hai đối tượng liên quan gồm: Lê H.N. (SN 1997) và Nguyễn N.T. (SN 2008).

Sau khi làm việc tại cơ quan công an, cả hai nghi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Toàn bộ tang vật đã được thu giữ. Vụ việc đang được Công an phường Bến Thành tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Bến Thành khuyến cáo du khách và người lưu trú tại khách sạn nên gửi tiền mặt và ngoại tệ vào két an toàn của phòng hoặc nhờ khách sạn lưu giữ, không để tiền mặt lộ thiên trong phòng khi ngủ.

Du khách cần khoa chặt cửa phòng trước khi đi ngủ. Khi phát hiện mất tài sản, báo ngay cho lễ tân khách sạn và liên hệ với cơ quan công an địa phương.