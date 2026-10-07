Mường Khương di chuyển điểm tập kết, chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trong khu dân cư

Trước đó, ngày 30/9/2026, Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai đăng tải trên Báo Lào Cai điện tử bài viết

Điểm tập kết, chăn nuôi lợn tự phát trong khu dân cư ở xã Mường Khương gây ô nhiễm môi trường.

Bài viết phản ánh tình trạng người dân tự phát tập kết, buôn bán lợn giống trên vỉa hè khu vực cổng chợ Mường Khương, thuộc thôn Xóm Mới, xã Mường Khương. Các tiểu thương tự ý dựng gần 20 lều bạt, khung tạm bằng tre, gỗ, lưới thép ngay trên vỉa hè đường giao thông.

Điểm tập kết, chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường nằm sát các hộ dân đang sinh sống ổn định và tiếp giáp với Trường THPT Mường Khương, nơi có hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh giảng dạy, học tập mỗi ngày.

Các hộ dân nhất trí tự tháo dỡ lều bạt, di chuyển lợn ra khỏi khu vực tập kết trong thời gian từ ngày 6 đến hết ngày 10/10.

Các lều lán tập kết, chăn nuôi lợn đang được người dân tháo dỡ.

Hiện, UBND xã Mường Khương đang xây dựng khu vực bán gia súc, gia cầm, bảo đảm mặt bằng ổn định để các hộ dân kinh doanh, giao dịch.

Sau khi các hộ di chuyển sang địa điểm mới, chính quyền sẽ ban hành quy định quản lý nghiêm ngặt, cấm chăn nuôi cố định, lưu trú qua đêm hoặc dựng lều bạt sinh hoạt tại chỗ; chỉ cho phép giao dịch, mua bán trong ngày.