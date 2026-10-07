Đề nghị truy tố 22 bị can liên quan vụ 'bầu Đoan'

Theo kết luận điều tra, năm 2020, sau khi được giao tài trợ Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa, Cao Tiến Đoan đề nghị lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện để Công ty Đông Á có dự án, nguồn thu bù đắp cho khoản kinh phí tài trợ bóng đá.

Với tinh thần hỗ trợ đội bóng, nhóm bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh, TP. Thanh Hoá (cũ) đã có những cơ chế tạo điều kiện ưu ái để Công ty Đông Á có nguồn lực thông qua dự án bất động sản. Cụ thể khu dân cư Quảng Thành là dự án được tập trung làm rõ tại vụ án này.

Cơ quan điều tra xác định, giai đoạn 2023 - 2024 một số lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND TP. Thanh Hóa (cũ) đã tạo điều kiện trái quy định giúp cho công ty của Cao Tiến Đoan thuận lợi trúng đấu giá khu dân cư Quảng Thành với giá trúng thầu 255 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bị can Cao Tiến Đoan. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Nếu không có hành vi can thiệp trái pháp luật của một số cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vào quá trình xác định giá, giá khởi điểm khu đất phải hơn 262 tỉ đồng. Sau khi trúng đấu giá dự án khu dân cư Quảng Thành, Cao Tiến Đoan đã “cảm ơn” nhiều cán bộ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và cán bộ, lãnh đạo các đơn vị giúp sức bằng tiền và các lô đất tại dự án....

Căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến VKSND tỉnh Thanh Hóa đề nghị truy tố 22 bị can.