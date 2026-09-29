Thông báo đặc biệt từ NSND Hồng Vân

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Hồng Vân thông báo vở kịch 3D Cung Tâm Kế chính thức trở lại tại Sân khấu Kịch Hồng Vân. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu sân khấu, đặc biệt là những người từng theo dõi chuỗi kịch Xóm Trọ 3D.

3D Cung Tâm Kế là phần 3 của chuỗi Xóm Trọ 3D, tiếp nối Xóm Trọ 3D và Bí Ẩn Cafe 3D. Vở diễn kể về các thành viên trong xóm trọ bất ngờ xuyên không về thời cổ trang và mang những thân phận mới. Tại phủ Bảo Quan, ba vị phu nhân La, Quý và Y Lan xảy ra mâu thuẫn vì Bảo Quan đại nhân đặc biệt yêu chiều Y Lan. Trong khi đó, Bạch Hạc tổng quản, Như Ý và công công Bảo Bảo cùng dành tình cảm cho vệ quân Lý Tài, tạo nên nhiều tình huống trớ trêu.

NSND Hồng Vân thông báo vở kịch 3D Cung Tâm Kế chính thức trở lại tại Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Câu chuyện tiếp tục xoay quanh những âm mưu hạ bệ Bảo Quan, thân phận bí ẩn của Y Linh và mối quan hệ nhân quả giữa các nhân vật. Bên cạnh yếu tố hài hước, vở diễn còn đề cập đến tình yêu, định kiến giới và khát vọng được sống thật với bản thân.

Tác phẩm do Đinh Mạnh Phúc viết kịch bản, NSND Hồng Vân và Lê Nguyễn Tuấn Anh đạo diễn, với sự tham gia của NSND Hồng Vân, NSƯT Ốc Thanh Vân, Hòa Hiệp, Lâm Vỹ Dạ, Lê Lộc, Tuấn Dũng cùng các diễn viên của Sân khấu Kịch Hồng Vân.

Bên cạnh sân khấu, NSND Hồng Vân cũng có màn trở lại điện ảnh với Lên Hương. Sau hai tuần ra rạp, bộ phim đã vượt mốc 87 tỷ đồng doanh thu. Trong tác phẩm, nữ nghệ sĩ vào vai bà Sáu, một người mẹ đơn thân khá giả và là chủ tiệm vịt quay. Bà thương con trai nhưng luôn lo lắng, nhiều chuyện và có xu hướng kiểm soát những lựa chọn của con.

Nhân vật bà Sáu được xây dựng với đời sống tâm lý nhiều màu sắc, vừa tạo tiếng cười vừa có những phân đoạn đòi hỏi Hồng Vân thể hiện chiều sâu cảm xúc. Đặc biệt, bà thường xuyên xảy ra va chạm với bà Mũi do Hồng Đào thủ vai.

NSND Hồng Vân trở lại màn ảnh rộng với Lên Hương.

Lên Hương cũng đánh dấu màn tái hợp của Hồng Vân và Hồng Đào trên màn ảnh. Ngoài đời, cả hai có nhiều năm gắn bó, nhưng trong phim lại đảm nhận hai nhân vật có tính cách và cách ứng xử khác biệt, thường xuyên rơi vào những màn đối đầu.

Từ sân khấu đến điện ảnh, NSND Hồng Vân đang có thời gian hoạt động sôi nổi với những vai trò khác nhau. Những dự án liên tiếp cũng cho thấy nữ nghệ sĩ tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật và các hoạt động biểu diễn.