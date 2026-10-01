Bé gái bị cha mẹ bỏ rơi khi mới 4 ngày tuổi, phép màu xảy ra sau 23 năm

Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên ngoài một nhà thi đấu ở Trung Quốc khi mới 4 ngày tuổi, sau đó được một gia đình người Thụy Điển nhận nuôi và lớn lên trong tình yêu thương. Hai mươi ba năm sau, cô đã vượt quãng đường hơn 20.000 km để trở về quê hương, đoàn tụ với cha mẹ ruột trong cuộc gặp đầy nước mắt khiến nhiều người xúc động.

Tháng 4/2003, một người dân phát hiện một bé gái sơ sinh được quấn kín trong chăn và bỏ lại bên ngoài một nhà thi đấu tại thành phố Cao Bưu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Cô bé nhanh chóng được cảnh sát đưa đến trung tâm phúc lợi trẻ em địa phương và được đặt tên là Cao Kiến Quan.

Hồ sơ khi đó chỉ ghi lại ngày sinh, địa điểm được phát hiện và tình trạng mắc chứng thoát vị bẹn. Ngoài những thông tin ít ỏi ấy, không có bất kỳ manh mối nào về cha mẹ ruột hay hoàn cảnh gia đình của em.

Về sau, quá trình xác minh cho thấy cô bé thực chất được sinh ra tại huyện Hoài Viễn, tỉnh An Huy. Do hoàn cảnh quá khó khăn, cha mẹ ruột không đủ khả năng nuôi con nên đứa trẻ đã được bà đỡ đưa đi. Tuy nhiên, quãng thời gian bốn ngày từ lúc chào đời đến khi bị bỏ lại ở Giang Tô, cách nơi sinh hơn 100 km, vẫn là khoảng trống chưa có lời giải.

Sau hơn một năm sống tại trại trẻ mồ côi, năm 2004, cô bé được một cặp vợ chồng người Thụy Điển nhận làm con nuôi và đặt tên mới là Lisa.

Điều đặc biệt là cha mẹ nuôi chưa bao giờ che giấu nguồn gốc của con gái. Họ luôn nói với Lisa về quê hương của cô, đồng thời khuyến khích con tìm lại gia đình ruột nếu đó là điều cô mong muốn. Với họ, hạnh phúc của con gái luôn là ưu tiên lớn nhất.

Lớn lên trong môi trường đầy yêu thương tại Thụy Điển, Lisa hoàn thành chương trình đại học vào năm 2023. Khi trưởng thành, mong muốn tìm hiểu về cội nguồn ngày càng thôi thúc cô.

Tháng 3/2026, Lisa liên hệ với tổ chức thiện nguyện "Baby Come Home" thông qua các tình nguyện viên ở nước ngoài để đăng ký tìm kiếm người thân. Mẫu ADN của cô được thu thập và chuyển vào cơ sở dữ liệu tại Trung Quốc. Cuối tháng 3 cùng năm, Lisa trở về Bắc Kinh để trực tiếp hoàn tất các thủ tục xét nghiệm.

Khi đó, cô từng chia sẻ rằng bản thân không đặt quá nhiều kỳ vọng vào kết quả. Với Lisa, hành trình tìm kiếm cội nguồn đã là điều đáng trân trọng, ngay cả khi không thể tìm thấy cha mẹ ruột.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra chỉ sau hơn hai tháng. Cuối tháng 5/2026, kết quả đối chiếu ADN xác nhận Lisa có quan hệ huyết thống với một gia đình họ Thủy tại huyện Hoài Viễn, tỉnh An Huy. Sau 23 năm xa cách, mối liên kết máu mủ cuối cùng cũng được nối lại.

Tháng 7/2026, Lisa trở lại Trung Quốc để chính thức gặp gia đình ruột. Lo lắng cho con gái trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, cha mẹ nuôi người Thụy Điển cũng đồng hành trong chuyến đi.

Trước ngày đoàn tụ, Lisa thừa nhận cô vừa háo hức, vừa hồi hộp và gần như không thể ngủ. Cô đã tự học tiếng Trung từ lâu chỉ để chuẩn bị cho giây phút được nói với mẹ ruột câu: "Mẹ ơi, con yêu mẹ".

Trong suốt quá trình tìm người thân, Lisa cũng phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng cô đã có một gia đình nuôi yêu thương thì không cần thiết phải tìm lại cha mẹ ruột.

Đáp lại, Lisa cho biết việc tìm kiếm không xuất phát từ sự oán trách hay mong muốn thay thế gia đình hiện tại. Cô chỉ muốn hiểu rõ hơn về nơi mình được sinh ra và lấp đầy khoảng trống còn thiếu trong cuộc đời.

"Tôi không cần lựa chọn giữa hai gia đình", cô gái chia sẻ. Theo cô, cha mẹ ruột đã cho mình sự sống, còn cha mẹ nuôi đã trao cho cô một cuộc đời trọn vẹn. Cả hai đều xứng đáng nhận được tình yêu và sự biết ơn.

Ngày 25/7/2026, cuộc đoàn tụ diễn ra tại huyện Hoài Viễn, tỉnh An Huy trong bầu không khí đầy xúc động. Vừa nhìn thấy con gái, mẹ ruột Lisa bật khóc và liên tục gọi cô là "con yêu". Đáp lại, Lisa bình tĩnh nói bằng tiếng Trung câu mà cô đã luyện tập rất nhiều lần: "Mẹ ơi, con yêu mẹ".

Để chào đón con gái trở về, gia đình chuẩn bị một tấm băng rôn bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh với dòng chữ: "Con đường đẹp nhất trên đời là con đường về nhà." Họ còn tặng Lisa một mặt dây chuyền ngọc và chuẩn bị cho cô bộ sườn xám đỏ truyền thống.

Trong khoảnh khắc đoàn tụ, hình ảnh cha ruột và cha nuôi cùng bước đi phía sau, còn mẹ ruột và mẹ nuôi đứng hai bên Lisa đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Không có sự đối đầu hay khoảng cách giữa hai gia đình, chỉ có sự thấu hiểu và mong muốn mang đến điều tốt đẹp nhất cho cô gái trẻ.

Câu chuyện của Lisa đã nhận được nhiều sự quan tâm bởi nó không chỉ là hành trình tìm lại huyết thống sau hơn hai thập kỷ, mà còn là minh chứng rằng tình yêu thương không bị giới hạn bởi huyết thống hay quốc tịch. Nhờ sự kiên trì của các tình nguyện viên, tiến bộ của công nghệ ADN và trên hết là sự bao dung của cả hai gia đình, một cuộc đoàn tụ tưởng chừng không thể đã trở thành hiện thực sau 23 năm.