Thời thuật toán kể chuyện du lịch

Công nghệ thay đổi cách đi du lịch

Theo bà Shaikha Al Nuwais, tiến bộ không đồng nghĩa với việc lợi ích sẽ tự động đến với tất cả mọi người. Đây là điểm đáng chú ý trong thông điệp năm nay.

Sự phát triển của AI có thể tạo ra những cơ hội mới cho du khách và hàng triệu người có sinh kế gắn với du lịch, song cũng có nguy cơ làm rộng thêm khoảng cách giữa những người đang định hình các quy tắc mới của thế giới số với những người chỉ có thể đi theo những thay đổi ấy.

Trợ lý AI đang thay đổi cách du khách tìm kiếm thông tin. (Nguồn: iStock)

Trong du lịch, khoảng cách đó có thể xuất hiện theo những cách rất cụ thể. Một doanh nghiệp có dữ liệu tốt và đủ nguồn lực để đầu tư vào công nghệ sẽ có nhiều khả năng tiếp cận khách hàng hơn. Một điểm đến được số hóa đầy đủ có thể dễ dàng xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm và các gợi ý của AI. Trong khi đó, một cộng đồng có nhiều giá trị văn hóa nhưng thiếu hạ tầng số, dữ liệu và kỹ năng có thể tiếp tục đứng ngoài những thay đổi mới của thị trường.

Thông điệp của Tổng Thư ký UN Tourism cũng chỉ ra một vấn đề ít được nhìn thấy đằng sau những trải nghiệm số ngày càng thuận tiện. Các công nghệ trong ngành du lịch hiện vẫn chưa thực sự được kết nối và vận hành đồng bộ. Hệ thống đặt dịch vụ, thanh toán và dữ liệu vẫn còn khá tách biệt.

Theo đó, ngành du lịch hiện đại cần những hệ thống có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ lẫn nhau để công nghệ thực sự tạo ra giá trị thay vì hình thành thêm những khoảng cách mới.

Cơ hội mở rộng điểm đến

Du lịch Việt Nam đang sở hữu hệ thống điểm đến đa dạng, từ di sản, đô thị, biển đảo đến làng nghề, du lịch cộng đồng và các không gian văn hóa địa phương. AI có thể mở thêm cánh cửa để những điểm đến được giới thiệu đúng nhóm du khách, với cách tiếp cận phù hợp hơn với nhu cầu và sở thích của từng người.

Thực tế, một số điểm đến đã bắt đầu sử dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận cho du khách. Tại Vườn quốc gia Cúc Phương, việc đặt vé trực tuyến, sử dụng vé điện tử và mã QR trong quá trình tham quan đang giúp hành trình của du khách thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ điểm đến từng bước chuyển sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu.

Trong khi đó, Hội An đang thử nghiệm những cách tiếp cận mới đối với di sản. Bản đồ số “Các không gian nghệ thuật và sáng tạo Hội An” được công bố trong Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 giúp du khách chủ động thiết lập hành trình, kết nối với các làng nghề và bảo tàng; công nghệ GPS, mã QR và AI cũng được đưa vào một số hoạt động trải nghiệm.

Để biến tiện ích ấy thành thành quả, dữ liệu phải đầy đủ và đáng tin cậy, các hệ thống cần có khả năng kết nối, còn con người phải được trang bị những kỹ năng cần thiết để sử dụng công nghệ.

Du khách trải nghiệm phố cổ Hội An. (Nguồn: TITC)

Đặc biệt, chuyển đổi số không nên chỉ được nhìn nhận từ phía doanh nghiệp hay du khách. Những người trực tiếp tạo nên sản phẩm du lịch cũng cần đóng vai trò trong quá trình này. Người lao động, cộng đồng địa phương, các hộ kinh doanh nhỏ và những người gìn giữ di sản đều là một phần của nền kinh tế du lịch. Nếu họ không có cơ hội tiếp cận công nghệ, khoảng cách số có thể trở thành khoảng cách về cơ hội sinh kế.

Bởi vậy, thông điệp của Ngày Du lịch thế giới năm nay không chỉ dừng ở việc khuyến khích ngành du lịch ứng dụng AI. “Đó cũng chính là tương lai mà chúng ta cần cùng nhau hướng tới - một tương lai mà công nghệ không chỉ làm cho việc đi du lịch thuận tiện hơn, mà còn góp phần xây dựng một ngành du lịch phát triển bền vững, bao trùm và mang lại cơ hội cho tất cả”, Tổng Thư ký Tổ chức UN Tourism nhấn mạnh.