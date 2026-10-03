Theo trend ảnh AI 'thập niên 80', cảnh báo nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo những bức ảnh mang phong cách “thập niên 80” được nhiều người dùng mạng xã hội hưởng ứng. Tuy nhiên, phía sau những hình ảnh mang tính giải trí này có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin nếu người dùng cung cấp dữ liệu cho các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Công an cảnh báo, khi tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu sinh trắc học cho bên thứ ba. Những hình ảnh này sau đó có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng ngoài phạm vi kiểm soát của chính người cung cấp.

Đáng chú ý, dữ liệu hình ảnh còn có nguy cơ bị lợi dụng để tạo ảnh hoặc video giả mạo phục vụ các hành vi lừa đảo.

Không chỉ dữ liệu khuôn mặt, những thông tin vô tình xuất hiện trong khung hình cũng có thể trở thành nguồn dữ liệu cho các đối tượng xấu. Công an TP Hà Nội lưu ý các thông tin như căn cước công dân, ngày sinh, địa chỉ, nơi làm việc, trường học hay biển số xe nếu xuất hiện trong ảnh được đưa lên mạng đều có nguy cơ bị khai thác.

Trước thực tế này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc; đồng thời hạn chế đăng tải giấy tờ tùy thân và các thông tin cá nhân trên mạng xã hội.

Trước khi cài đặt hoặc sử dụng một ứng dụng, người dùng cần kiểm tra các quyền truy cập mà ứng dụng yêu cầu, đọc kỹ điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật. Việc lựa chọn những nền tảng uy tín cũng là một trong những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ dữ liệu cá nhân bị sử dụng ngoài ý muốn.

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội khuyến cáo không sử dụng những hình ảnh riêng tư, nhạy cảm của trẻ em để tham gia các trào lưu trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an đề nghị người dùng thận trọng trước các “trend” đang lan truyền trên mạng, cân nhắc kỹ trước khi cung cấp hình ảnh và thông tin cá nhân cho các ứng dụng AI, tránh đánh đổi dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin để lấy những hình ảnh mang tính giải trí.