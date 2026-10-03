Jaeger-LeCoultre đưa 3 mẫu Master Control Chronomètre đến Việt Nam

Chiếc đồng hồ được tích hợp lịch vạn niên. (Ảnh: Jaeger-LeCoultre)

Ba mẫu Master Control Chronomètre Perpetual Calendar, Master Control Chronomètre Date và Master Control Chronomètre Date Power Reserve lần đầu xuất hiện tại triển lãm Watches & Wonders Geneva 2026 hồi tháng 4. Bộ ba phát triển theo ba cấp độ chức năng, từ lịch ngày, chỉ báo dự trữ năng lượng đến lịch vạn niên.

Nổi bật nhất là Master Control Chronomètre Perpetual Calendar, có đường kính 39 mm và độ dày 9,2 mm. Bốn mặt số phụ hiển thị tháng và năm, thứ, ngày và lịch tuần trăng. Đồng hồ sử dụng bộ chuyển động tự động Calibre 868, dày 4,72 mm, có khả năng nhận biết các tháng 28, 30 hoặc 31 ngày và tính cả chu kỳ năm nhuận. Nếu vận hành liên tục, hệ lịch không cần hiệu chỉnh thủ công cho đến năm 2100. Bộ máy cung cấp 70 giờ dự trữ năng lượng.

Master Control Chronomètre Date Q4158120. (Ảnh: Jaeger-LeCoultre)

Master Control Chronomètre Date Q4158120 có thiết kế gọn nhất, với vỏ thép đường kính 38 mm, dày 8,4 mm. Mặt số chỉ hiển thị lịch ngày tại vị trí 3 giờ. Bên trong là Calibre 899, bộ máy tự động có độ dày 3,3 mm, hoạt động ở tần số 4 Hz và dự trữ năng lượng 70 giờ.

Trong khi đó, Master Control Chronomètre Date Power Reserve có đường kính 39 mm, dày 9,2 mm, với hai mặt số phụ đối xứng hiển thị mức năng lượng và lịch ngày. Mẫu này sử dụng Calibre 738 hoàn toàn mới, dày 4,97 mm, hoạt động ở tần số 4 Hz và cung cấp 70 giờ dự trữ năng lượng.

Chiếc đồng hồ Master Control Chronomètre Date Power Reserve. (Ảnh: Jaeger-LeCoultre)

Cả ba mẫu sử dụng dây kim loại ba hàng mắt xích liền vỏ, lấy cảm hứng từ Master Mariner Chronomètre năm 1973. Thiết kế kết hợp bề mặt chải xước và đánh bóng, cùng mặt số xanh xám chải tia mặt trời chuyển sắc về phía rìa.