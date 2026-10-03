Mô hình AI mới của Google với mục tiêu bắt kịp OpenAI và Anthropic

Trụ sở Google ở California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Mọi chuyện khởi đầu khá suôn sẻ. Gemini 3, ra mắt vào cuối năm 2025, đã đưa Google trở thành một nhân tố quan trọng trong cuộc đua phát triển AI tiên tiến. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian còn lại của năm, chính Anthropic và OpenAI mới là những đơn vị dẫn đầu về các bước tiến trong lĩnh vực AI.

Chắc chắn Google đang hy vọng rằng việc ra mắt mô hình chủ lực mới – Gemini 4 Argon – sẽ thay đổi cục diện đó. Khi ông Demis Hassabis rời ghế Giám đốc điều hành (CEO) của DeepMind (phòng thí nghiệm AI của Google) vào tháng 8/2026, các nhà phân tích dự báo người kế nhiệm Koray Kavukcuoglu sẽ phải tiếp quản một cuộc đua nhằm bắt kịp OpenAI và Anthropic

Hiện nay, Google khẳng định mô hình AI mới của doanh nghiệp này đạt hiệu suất vượt trội so với các sản phẩm hàng đầu của OpenAI và Anthropic ở một số bài kiểm tra đánh giá (benchmark). Chỉ số Artificial Analysis Intelligence Index – một thang điểm đánh giá tổng hợp – xếp Gemini 4 ở vị trí ngay sau Claude Opus 5.5 và Claude Sonnet 5.5 trên bảng xếp hạng.

Ông Tim Law, Giám đốc nghiên cứu AI tại công ty nghiên cứu thị trường IDC, nhận định theo các kết quả đánh giá, Google Gemini 4 Argon thể hiện khả năng suy luận vượt trội trong các tác vụ quan trọng, đặc biệt là suy luận pháp lý, tài chính và các khía cạnh khác của công việc tri thức doanh nghiệp, bao gồm cả những tác vụ đòi hỏi thời gian xử lý dài.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích trưởng Lian Jye Su của công ty tư vấn công nghệ Omdia, cho rằng mặc dù Google "gia nhập muộn vào cuộc đua về an ninh mạng và lập trình", nhưng Gemini 4 đã đưa công ty lên vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực AI, đặc biệt là ở mảng an ninh mạng.

Ngoài ra, Google rất chú trọng việc nhấn mạnh vấn đề an ninh mạng. Google có kế hoạch triển khai mô hình mới theo từng giai đoạn, bắt đầu với các đối tác tin cậy trong lĩnh vực an ninh mạng, đồng thời phối hợp với Chính phủ Mỹ để thực hiện các đánh giá an toàn trước khi phát hành chính thức.

Theo bà Tulsee Doshi, Giám đốc sản phẩm phụ trách mô hình Gemini của Google, việc triển khai theo cách này không chỉ mang lại cho chúng tôi sự tự tin hơn mà còn cho phép công ty này sớm đưa một mô hình mạnh mẽ, đã qua đào tạo chuyên sâu về phòng thủ mạng, đến tay những người làm công tác bảo mật.

Về phần mình, ông Lian Jye Su cho biết hàng loạt sự cố bảo mật do các hệ thống AI "nổi loạn" (hoạt động ngoài tầm kiểm soát) của OpenAI và Anthropic gây ra đã tạo cơ hội để Google "khẳng định vị thế là nhà cung cấp mô hình đáng tin cậy cho các hoạt động AI an toàn và bảo mật".

Tuy nhiên, theo ông Nick Patience, chuyên gia phụ trách mảng AI tại Futurum Group, dù mô hình Argon giúp Google lấy lại lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực AI, nhưng nó chưa đủ để đưa công ty trở thành "người dẫn đầu". Ông Law nhận định ít nhất thì Gemini 4 Argon cũng mở ra một mặt trận cạnh tranh mới trong lĩnh vực xử lý tri thức doanh nghiệp, đối đầu với các mô hình tiên tiến hàng đầu khác.

Trong thông cáo của mình, Google cho biết mô hình AI mới này đang được sử dụng nội bộ để tối ưu hóa bộ nhớ tại các trung tâm dữ liệu của hãng, giúp giải phóng hàng trăm terabyte dung lượng mà không cần mua thêm phần cứng. Các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán lượng tử cũng đã ứng dụng mô hình này.

Mặc dù vậy, phép thử thực sự - như thường lệ đối với mọi mô hình mới - sẽ diễn ra khi nó chính thức ra mắt công chúng và được triển khai rộng rãi. Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về thời điểm diễn ra sự kiện này.