Cục Đường bộ hoàn thành số hóa hơn 90% dữ liệu tuyến đường, 100% dữ liệu hầm

Hoàn thiện các nền tảng, kết nối dữ liệu

Cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng tình hình triển khai kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Bộ Xây dựng, tính từ ngày 15/7 - 1/10/2026.

Hệ thống thu phí tự động không dừng trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Theo báo cáo, đến ngày 1/10, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành 9/15 nhiệm vụ, đạt 60%. Sáu nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai, trong đó 5 nhiệm vụ hoàn thành một phần và một nhiệm vụ đang thực hiện theo kế hoạch.

Một trong những kết quả đáng chú ý là việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo phụ lục báo cáo, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu tuyến đường bộ đạt 2.950/3.216 tuyến, tương đương 91,73%; dữ liệu cầu đường bộ đạt 6.253/7.424 cầu, tương đương 84,23%; dữ liệu hầm đường bộ đạt 27/27 hầm, tương đương 100%.

Như vậy, cả ba nhóm dữ liệu đều đã đạt hoặc vượt mức tối thiểu 80% dữ liệu đủ điều kiện đồng bộ theo yêu cầu của kế hoạch.

Cơ sở dữ liệu này được xác định là một trong những nền tảng phục vụ quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường bộ trên môi trường số, đồng thời phục vụ việc chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ mới được xác định ở mức "hoàn thành một phần".

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã ký thỏa thuận thử nghiệm hệ thống từ ngày 1/1 - 30/9/2026 và được bố trí 20 tỷ đồng vốn năm 2026.

Trong nhóm nhiệm vụ về nền tảng số, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch triển khai Nền tảng quản lý hệ thống giao thông thông minh đường bộ giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định ban hành kế hoạch này. Đây là một trong những kết quả được Cục Đường bộ Việt Nam xác định đã hoàn thành trong kế hoạch hành động 100 ngày.

Cùng với đó, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung của Bộ Xây dựng đã được kết nối với phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã hoàn thành việc kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu đã công bố và các cơ sở dữ liệu mới hoàn thành, hướng tới tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu.

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đã ban hành danh mục dữ liệu mở và dịch vụ dữ liệu có thể khai thác an toàn. Trong đó có dữ liệu về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đường bộ, tuyến vận tải hành khách cố định bằng ô tô, cơ sở đào tạo lái xe ô tô, trạm dừng nghỉ và bến xe ô tô.

Cục Đường bộ đã thống nhất cho phép Trung tâm Công nghệ thông tin chia sẻ, khai thác và công bố các chỉ tiêu thông tin theo danh mục dữ liệu mở.

Một số nhiệm vụ vẫn đang triển khai

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng cho thấy một số nhiệm vụ về an ninh mạng và dữ liệu chuyên ngành vẫn đang trong quá trình triển khai.

Đối với hệ thống cơ sở dữ liệu về đào tạo lái xe và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện thủ tục giám sát an ninh mạng để kết nối, chia sẻ với Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

Đáng chú ý, đối với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thanh toán điện tử giao thông đường bộ và Hệ thống điều hành, trung tâm dữ liệu thu phí (Back-End), báo cáo cho biết các hệ thống này hiện do Ban Quản lý dự án 7 quản lý, vận hành nên được đưa ra khỏi danh mục nhiệm vụ của Cục Đường bộ Việt Nam.

Về nhân lực, Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước trên nền tảng Bình dân học vụ số.

Theo báo cáo, các khóa đào tạo tiếp theo sẽ tiếp tục được triển khai.