Điều thú vị về iPhone Duo

iPhone Duo khi mở ra. Ảnh: Gizmodo.

Trong cuộc phỏng vấn với người đánh giá công nghệ Angelica Siciliani Fendi, Kate Bergeron, Phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng tại Apple, cho biết lớp phủ nano ở màn hình trong của iPhone Duo có thể được thay thế, giúp đảm bảo hiệu quả che nếp gấp.

"Lớp phủ màn hình nhám thực sự rất tốt trong việc giảm nếp gấp. Tuy nhiên, bên trên nó còn một lớp phủ nữa... Lớp phủ này thực tế có thể thay được. Đây là điểm cộng lớn khi khách hàng có thể bóc lớp cũ và thay bằng lớp phủ mới", Bergeron chia sẻ.

Theo thông tin trên website Apple, khách hàng mua gói bảo hành AppleCare+ cho iPhone Duo có thể thay lớp phủ nano với giá 550.000 đồng. Hãng chưa công bố phí thay lớp phủ cho máy không có bảo hành mở rộng.

Trên iPhone Duo, lớp phủ nano có tác dụng che nếp gấp ở giữa màn hình trong. Theo Bergeron, Apple đã "làm rất nhiều công việc kỹ thuật" để đảm bảo lớp phủ duy trì trạng thái tốt trong thời gian dài.

Người dùng có thể thay nếu lớp phủ nano bị mòn, hoặc nếp gấp lộ rõ hơn theo thời gian. Theo MacRumors, dịch vụ thay lớp phủ nhiều khả năng chỉ hỗ trợ tại cửa hàng hoặc trung tâm bảo hành ủy quyền Apple. Chưa rõ khách hàng có thể tự tháo lớp phủ tại nhà hay không.

Website Apple cũng có câu hỏi về nếp gấp của iPhone Duo. Hãng trả lời rằng thiết bị sở hữu "màn hình phẳng phiu và mượt mà tuyệt vời" khi mở ra, nhưng không khẳng định về nếp gấp.

Apple cho biết lớp phủ nano giúp giảm độ chói và phản xạ, mang đến trải nghiệm liền mạch. Trong thông cáo báo chí, Táo khuyết nhấn mạnh màn hình trên máy được thiết kế để "giảm thiểu tối đa nếp gấp", bản lề gồm hơn 100 linh kiện dù không công bố chu kỳ gập mở cụ thể.

Tương tự những thiết bị khác, Apple hỗ trợ mua iPhone Duo kèm AppleCare+. Giá bán gói bảo hành mở rộng cho thiết bị là 9 triệu đồng, hỗ trợ bảo dưỡng pin miễn phí.

Ngoài thay lớp phủ, chi phí khi có AppleCare+ cho các hư hỏng khác trên iPhone Duo gồm hỏng màn hình ngoài (800.000 đồng), hỏng mặt kính sau (800.000 đồng), hỏng màn hình trong (2,65 triệu đồng), hư hỏng bất ngờ khác (2,65 triệu đồng) và mất cắp (4 triệu đồng).

iPhone Duo được Apple ra mắt ngày 9/9. Thiết bị dự kiến mở đặt trước tại một số quốc gia trên toàn cầu ngày 16/10 trước khi lên kệ vào 23/10. Sản phẩm có giá khởi điểm 2.000 USD tại Mỹ, và 65 triệu đồng ở Việt Nam.

Đây là iPhone mỏng nhất từ trước tới nay iPhone Duo được Apple giới thiệu trong sự kiện rạng sáng 10/9, mỏng hơn cả iPhone Air của năm ngoái.