Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Vệ tinh thử nghiệm mang theo 4 chip TPU của Google đã được đưa vào quỹ đạo thấp của Trái Đất từ căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg, bang California (Mỹ) thông qua chuyến bay Transporter-18 của SpaceX, với sự hợp tác của công ty vệ tinh Planet Labs.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đội ngũ của Google xác nhận thiết lập liên lạc thành công với vệ tinh và thiết bị hiện hoạt động đúng theo kế hoạch.

Dự kiến trong những tuần tới, Google sẽ thu thập dữ liệu trên quỹ đạo về cách các chip TPU chống chịu trước các tác động vật lý, bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt trong không gian. Từ đó, công ty sẽ sử dụng dữ liệu này để cải tiến các thiết kế chip trong tương lai.

Theo Google, ở quỹ đạo thấp của Trái Đất, các vệ tinh có thể tiếp xúc gần như liên tục với ánh sáng Mặt Trời, qua đó tạo ra lượng điện Mặt Trời gấp tới 8 lần so với trên Trái Đất.

Vụ phóng đánh dấu bước đầu tiên trong Dự án Suncatcher nhằm nghiên cứu khả năng vận hành hạ tầng điện toán AI quy mô lớn trong không gian sử dụng năng lượng Mặt Trời, mở đường cho việc hình thành các mạng lưới vệ tinh có khả năng xử lý khối lượng công việc AI ngay trong không gian.