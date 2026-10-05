Sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa, MXV-Index giảm 2,81% trong tuần

Chỉ số MXV-Index nhóm kim loại lao dốc trên 4,5%

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số MXV-Index nhóm kim loại giảm 4,54% trong tuần giao dịch 28/9-2/10, xuống 2.775 điểm. Trong nhóm kim loại quý, cả vàng, bạc và bạch kim đều giảm mạnh, trong đó bạc là mặt hàng giảm sâu nhất.

Cụ thể, hợp đồng bạc tháng 12 trên COMEX chốt tuần tại 60,42 USD/oz, giảm 6,77%. Giá bạch kim tháng 11 trên NYMEX giảm 5,45%, xuống 1.686,70 USD/oz. Trong khi đó, giá đồng tháng 11 trên COMEX giảm 3,21%, xuống 14.368,61 USD/tấn.

Diễn biến giảm của kim loại quý diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số Dollar Index (DXY) kết thúc tuần ở mức 101,93 điểm, tăng khoảng 0,9% so với cuối tuần trước và ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất kỳ hạn 10 năm của Mỹ có thời điểm vượt 5,3%, lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2007, trước khi lùi về quanh 5,23% vào cuối tuần. Lợi suất kỳ hạn 30 năm tăng lên khoảng 5,62% - mức cao nhất kể từ năm 2002. Mặt bằng lợi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội nắm giữ các tài sản không sinh lãi, qua đó tạo sức ép lên giá vàng và bạc.

Không chỉ tại Mỹ, lợi suất trái phiếu tại một số nền kinh tế lớn cũng tăng mạnh trong tuần qua. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm có thời điểm tiến sát 5%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh vượt 5,4%, lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2007 trước khi hạ nhiệt. Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm lên quanh 3,09%. Diễn biến này cho thấy mặt bằng lợi suất toàn cầu đang chịu sức ép tăng, qua đó tiếp tục tạo bất lợi cho các tài sản không sinh lãi như kim loại quý.

Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu tăng đã gây sức ép lên giá kim loại quý trong tuần qua. Mặt bằng lợi suất cao khiến việc nắm giữ vàng và bạc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lãi. Dù vậy, nhu cầu vàng vật chất và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn được duy trì, qua đó phần nào hạn chế áp lực lên giá.

Bạch kim cũng chịu áp lực bán mạnh trong tuần qua, với giá hợp đồng tháng 11 trên NYMEX giảm 5,45%. Giá giảm mạnh trong hai phiên 28 và 29/9 trước khi phục hồi nhẹ vào cuối tuần, nhưng chưa đủ để bù đắp mức giảm trước đó.

Bên cạnh tác động từ đồng USD và lợi suất trái phiếu, bạch kim còn chịu sức ép từ sự suy yếu của nhu cầu đầu tư. Theo Hội đồng Đầu tư Bạch kim Thế giới (WPIC), thị trường bạch kim được dự báo chuyển sang thặng dư khoảng 265.000 oz trong năm 2026, lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Nguồn cung khai mỏ được dự báo gần như đi ngang, trong khi nguồn cung từ hoạt động tái chế tăng. Ở chiều cầu, nhu cầu công nghiệp được dự báo tăng 5%, lên khoảng 2,39 triệu oz, nhưng nhu cầu từ ngành ô tô giảm 4% và nhu cầu trang sức giảm 15%.

Đáng chú ý, sự suy giảm nhu cầu đầu tư là yếu tố chính khiến cán cân cung - cầu bạch kim chuyển sang thặng dư trong năm nay. Điều này cho thấy áp lực đối với giá hiện không chỉ đến từ các yếu tố vĩ mô mà còn xuất phát từ chính cấu trúc cung - cầu của thị trường.

Tuy nhiên, mức thặng dư dự kiến vẫn cần được đặt trong bối cảnh lượng tồn kho bạch kim trên mặt đất tương đối hạn chế. WPIC dự báo lượng tồn kho này vào cuối năm 2026 tương đương hơn 3,4 tháng nhu cầu, cho thấy thị trường chưa hình thành một lượng tồn kho dư thừa quá lớn.

Về dài hạn, nhu cầu công nghiệp vẫn là một điểm đáng chú ý đối với bạch kim. Sự phát triển của các ngành công nghệ cao và các ứng dụng mới, trong đó có những lĩnh vực liên quan đến hạ tầng AI, có thể mở thêm dư địa cho nhu cầu kim loại này.

Tồn kho ngô Mỹ cao hơn dự báo, giá giảm mạnh nhất 6 tuần

Trên thị trường nông sản, giá ngô ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 6 tuần. Hợp đồng ngô tháng 12 trên CBOT chốt phiên 2/10 tại 497,75 cent/giạ, tương đương khoảng 196 USD/tấn, giảm 5,8% trong tuần và xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8.

Giá ngô chịu sức ép mạnh sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo tồn kho ngũ cốc ngày 30/9. Tồn kho ngô Mỹ tại thời điểm 1/9 đạt 2,10 tỷ giạ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn đáng kể dự báo của thị trường. Trong đó, tồn kho ngoài trang trại tăng 44%, lên 1,31 tỷ giạ, còn lượng ngô tại các trang trại tăng 22%, lên 787 triệu giạ.

Con số này cao hơn đáng kể so với mức khoảng 1,92 tỷ giạ mà thị trường dự báo trước đó, qua đó tạo cú sốc cung đối với giá ngô. USDA đồng thời điều chỉnh giảm sản lượng ngô niên vụ 2025/26 chưa đến 1%, nhưng lượng tồn kho thực tế cao khiến lượng tồn kho đầu kỳ của niên vụ mới được nâng lên.

Theo StoneX, năng suất ngô Mỹ niên vụ 2026-2027 được dự báo đạt 182,1 giạ/mẫu, cao hơn mức 178,5 giạ/mẫu trong dự báo gần nhất của USDA. Sản lượng theo đó được StoneX ước tính khoảng 409,3 triệu tấn, so với 401,3 triệu tấn trong dự báo của USDA.

Hoạt động thu hoạch tại Mỹ cũng đang diễn ra nhanh hơn khi thời tiết tại nhiều khu vực thuộc vùng Trung Tây khá thuận lợi. Tính đến ngày 27/9, Mỹ đã thu hoạch khoảng 18% diện tích ngô, tương đương mức trung bình 5 năm. Nếu thời tiết khô ráo tiếp tục duy trì trong thời gian tới, nguồn cung từ vụ mới sẽ nhanh chóng được đưa ra thị trường, qua đó gia tăng sức ép lên giá.

Ở chiều ngược lại, các quỹ quản lý tiền vẫn đang duy trì lượng vị thế mua tương đối lớn trên thị trường ngô. Theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), tính đến ngày 29/9, vị thế mua ròng của nhóm này đạt 381.220 hợp đồng, giảm 22.877 hợp đồng so với tuần trước. Với lượng vị thế mua vẫn ở mức cao, giá ngô có thể chịu thêm áp lực nếu các quỹ tiếp tục chốt lời hoặc thu hẹp vị thế trong bối cảnh nguồn cung đang dồi dào.

Về nhu cầu, lượng ngô được Mỹ sử dụng cho sản xuất ethanol trong tháng 8 đạt khoảng 477,7 triệu giạ, tương đương 12,1 triệu tấn. Hoạt động xuất khẩu cũng tiếp tục duy trì tốc độ tích cực, trong đó mặt bằng giá thấp hơn đã thúc đẩy nhu cầu mua từ một số khách quốc tế.

Đáng chú ý, Mexico tiếp tục gia tăng mua ngô Mỹ. Ngày 2/10, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết các doanh nghiệp Mỹ đã bán 218.600 tấn ngô cho Mexico, trong đó 173.800 tấn dự kiến giao trong niên vụ 2026-2027 và phần còn lại được giao trong các niên vụ tiếp theo.

Trong khi đó, Trung Quốc từ ngày 28/9 áp dụng lại mức thuế tối huệ quốc đối với hơn 90% nhóm hàng nông sản Mỹ nằm trong danh sách điều chỉnh, trong đó có ngô. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chính sách thuế chưa đồng nghĩa với việc Trung Quốc đã cam kết mua thêm ngô Mỹ. Do đó, tác động của chính sách này lên nhu cầu thực tế vẫn cần được theo dõi thêm.

Trong tuần này, báo cáo Cung - cầu nông sản thế giới (WASDE) tháng 10 của USDA, dự kiến công bố ngày 9/10, sẽ là tâm điểm của thị trường ngô. USDA xác nhận lịch phát hành báo cáo vào 12 giờ trưa ngày 9/10 theo giờ miền Đông Mỹ. USDA

Thị trường sẽ tập trung vào các điều chỉnh đối với năng suất, sản lượng, tồn kho cuối kỳ và nhu cầu sử dụng ngô Mỹ trong niên vụ 2026/27. Đặc biệt, lượng tồn kho đầu kỳ cao hơn dự kiến từ báo cáo Grain Stocks có thể khiến USDA phải điều chỉnh lại cán cân cung - cầu trong báo cáo tháng 10. Đây cũng là điểm mà thị trường đang đặc biệt quan tâm sau cú giảm mạnh của giá ngô trong tuần trước.

Bên cạnh đó, tiến độ thu hoạch tại Mỹ và diễn biến vị thế của các quỹ đầu tư sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá. Nếu năng suất thực tế tiếp tục được đánh giá ở mức cao trong khi tồn kho đầu kỳ lớn, áp lực cung có thể duy trì trên thị trường. Ngược lại, sự cải thiện của nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, đặc biệt từ ngành ethanol, sẽ là yếu tố giúp hạn chế đà giảm của giá.

Tại thị trường nội địa, giá ngô nguyên liệu tại khu vực cảng phía Bắc được ghi nhận quanh 7.650 đồng/kg vào ngày 2/10, trong khi giá tại khu vực cảng phía Nam khoảng 7.500 đồng/kg trong ngày 1–2/10. Thị trường cũng bắt đầu xuất hiện các chào mua ngô giao trong quý I và quý II/2027, cho thấy các doanh nghiệp đang theo dõi sớm nguồn cung cho những tháng tới.