Giá vàng thế giới khởi sắc, triển vọng tuần mới vẫn thận trọng

Vàng khởi đầu tuần mới với sắc xanh sau một tuần chịu áp lực đáng kể. Tuần trước, giá giảm mạnh trong tuần này khi áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục nâng lãi suất lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Ngay cả báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến công bố hôm thứ Sáu cũng không thể tạo động lực tăng bền vững cho kim loại quý.

Dự đoán về giá vàng tuần này, trong 13 chuyên gia có 3 chuyên gia (23%) dự báo giá vàng tăng, 6 chuyên gia (46%) dự báo giảm, 4 chuyên gia còn lại (31%) cho biết khó dự báo hướng đi của vàng hoặc kỳ vọng giá sẽ dao động đi ngang trong tuần này.

Trong khi đó, khảo sát với 182 nhà đầu tư cá nhân cho thấy 85 người (47%) kỳ vọng giá tăng, 60 người khác (33%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá, 37 nhà đầu tư còn lại (20%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang trong tuần này.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, là một trong những chuyên gia nghiêng về khả năng giá vàng tăng trong tuần này. Theo ông, những tín hiệu từ lãnh đạo Fed, gồm Jefferson và Williams, cho thấy Fed có thể kiên nhẫn hơn thị trường trong vấn đề nâng lãi suất vào tháng 10, trong khi báo cáo việc làm Mỹ yếu càng củng cố khả năng này.

Lãi suất giảm đã hỗ trợ vàng trước cuối tuần, giúp giá lấy lại mốc 4.200 USD/oz. Ông Chandler cho rằng nếu vượt vùng 4.280-4.300 USD/oz, thị trường sẽ có thêm cơ sở để tin rằng giá đã hình thành đáy.

Tuy nhiên, khả năng vàng duy trì một nhịp phục hồi rõ rệt vẫn chưa nhận được sự đồng thuận. Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại investingLive, giữ quan điểm trung lập và cho biết đang tìm kiếm cơ hội mua trong tháng 10 trước khi bước vào giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 1, thời điểm các yếu tố mùa vụ thuận lợi hơn.

Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading cũng giữ quan điểm trung lập. Theo ông, tháng 10 thường có một giai đoạn thuận lợi kéo dài khoảng ba đến bốn tuần, có thể đưa giá vàng trở lại vùng 4.400-4.500 USD/oz.

Dù vậy, diễn biến của vàng sau báo cáo việc làm khiến ông Lusk chưa thực sự tin tưởng vào khả năng phục hồi. Ông tỏ ra thất vọng khi vàng không thể duy trì đà tăng dù số liệu bảng lương yếu đã làm giảm khả năng Fed nâng lãi suất. Theo ông, trong bối cảnh giá dầu thô giảm, chứng khoán tăng và đồng USD chịu sức ép, vàng đáng lẽ phải được hỗ trợ, nhưng phản ứng tích cực ban đầu nhanh chóng mất đi khi lợi suất tăng trở lại.

Điều khiến Sean Lusk lo ngại hơn là vàng đang phản ứng tiêu cực trước những thông tin vốn được xem là hỗ trợ giá. Theo ông, điều này cho thấy các nhịp tăng đang ngày càng khó duy trì. Vì vậy, dù yếu tố mùa vụ tháng 10 có thể tạo cơ hội phục hồi, ông cho rằng cần chờ thị trường ổn định sau cuối tuần và theo dõi thêm diễn biến địa chính trị trước khi đánh giá rõ hơn triển vọng tuần này.

Nghiêng về kịch bản giảm, Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, lưu ý vàng đã giảm trong 5/6 tuần gần nhất, có thời điểm xuống dưới 4.100 USD/oz, trong khi những nỗ lực phục hồi sau đó đều gặp lực bán quanh 4.200 USD/oz. Theo ông, dường như các nhà đầu tư đang chuyển vốn từ vàng sang trái phiếu sau những đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu.

Alex Kuptsikevich cho rằng nếu lợi suất trái phiếu tiếp tục tăng, đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán suy yếu, vàng có thể chịu thêm áp lực và quay trở lại kiểm tra vùng 4.000 USD/oz. Ở chiều ngược lại, những biện pháp kịp thời từ châu Âu có thể khôi phục sự quan tâm của giới đầu cơ và nhà đầu tư, qua đó tạo điều kiện cho một làn sóng tăng mới của giá vàng.

Tuần này sẽ khá thưa thớt về dữ liệu kinh tế, song các nhà giao dịch vẫn sẽ theo dõi những chỉ báo quan trọng về lĩnh vực dịch vụ và niềm tin người tiêu dùng, cũng như biên bản cuộc họp tháng 9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), cuộc họp mà Fed đã nhất trí nâng lãi suất.

Trong bối cảnh không có nhiều dữ liệu kinh tế được công bố, các nhà kinh tế dự báo những rủi ro địa chính trị nổi bật sẽ chi phối diễn biến giá. Một số báo cáo kinh tế quan trọng có thể gây biến động thị trường gồm Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ của Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM), biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed và khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Sáng thứ Hai, ISM sẽ công bố PMI dịch vụ tháng 9. Sau số liệu bảng lương yếu, các nhà kinh tế sẽ đặc biệt chú ý đến thành phần việc làm trong báo cáo này.

Đến chiều thứ Tư, giới giao dịch sẽ nghiên cứu kỹ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Fed để tìm kiếm manh mối về tương quan giữa các quan điểm “diều hâu” và “bồ câu” trong Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC).

Sáng thứ Năm, số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố. Tuần giao dịch khép lại vào sáng thứ Sáu với khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan.