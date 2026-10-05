Để pháp luật trở thành 'điểm tựa' cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Chủ động phòng ngừa rủi ro

trong sản xuất, kinh doanh

Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2026. Hội nghị được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 15/6/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhấn mạnh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, khai thác các nguồn lực và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cùng với những yêu cầu về vốn, thị trường, lao động và công nghệ, việc thường xuyên cập nhật, hiểu đúng và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm hoạt động đúng quy định, hạn chế vi phạm và phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Kim Bảo

Từ yêu cầu thực tế đó, nội dung tuyên truyền, phổ biến tại Hội nghị tập trung vào 3 nhóm vấn đề có liên quan trực tiếp, thường xuyên đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, gồm: Các quy định mới về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký hộ kinh doanh; chính sách, nghĩa vụ và quy trình quản lý thuế; ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Đối với đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các nội dung được phổ biến gắn với quá trình gia nhập thị trường, tổ chức và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc nắm chắc quy định giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đúng thủ tục, quyền và nghĩa vụ, hạn chế những sai sót có thể phát sinh trong quá trình hoạt động.

Trong lĩnh vực thuế, Hội nghị cập nhật những quy định về đăng ký, quản lý thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế và các thủ tục có liên quan. Đây là lĩnh vực gắn thường xuyên với hoạt động sản xuất, kinh doanh, do đó việc kịp thời phổ biến những quy định cần thiết giúp người nộp thuế hiểu rõ trách nhiệm, thực hiện đúng quy định và chủ động phòng ngừa những rủi ro pháp lý.

Cùng với đó, các quy định liên quan đến ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng được phổ biến trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng gắn với môi trường số. Việc cập nhật kiến thức pháp luật trong lĩnh vực này góp phần giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh từng bước đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao khả năng thích ứng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Kim Bảo

Điểm đáng chú ý là hoạt động phổ biến pháp luật không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các quy định. Hội nghị dành thời gian để đại diện doanh nghiệp, hộ kinh doanh trực tiếp nêu những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đại diện các sở, ngành chuyên môn tiếp nhận, giải đáp và hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Thông qua trao đổi trực tiếp, những quy định pháp luật được gắn với các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, qua đó giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh dễ tiếp cận, hiểu và vận dụng pháp luật vào thực tế.

Tạo đầu mối giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin

Cùng với việc cập nhật những quy định trong các lĩnh vực thiết yếu, Hội nghị giới thiệu cơ chế, chính sách hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 84/2026/QĐ-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh, có hiệu lực từ ngày 25/8/2026.

Theo đó, văn bản quy định điều kiện, trình tự, thủ tục đề nghị và giải quyết hồ sơ hỗ trợ chi phí tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp. Việc UBND tỉnh công bố, đưa vào vận hành mạng lưới tư vấn viên pháp luật cũng tạo đầu mối chính thống để doanh nghiệp tiếp cận thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý khi phát sinh vướng mắc.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk Lê Thị Thanh Thủy, Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026 là một trong những hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó cũng thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với việc xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, ổn định, trong đó công tác hỗ trợ pháp lý là một nội dung quan trọng nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong quá trình hoạt động và phát triển.

Bà Lê Thị Thanh Thủy đề nghị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao tính chủ động trong cập nhật, nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật trước khi thực hiện giao dịch; kịp thời tìm kiếm sự hỗ trợ, tư vấn đối với những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc vượt quá khả năng tự giải quyết. Các sở, ngành chuyên môn, UBND các địa phương và tổ chức đại diện doanh nghiệp cũng cần tăng cường phối hợp; chủ động tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết hoặc kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối trong công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành, đồng thời đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật sát với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng. Việc lựa chọn nội dung thiết thực, gắn phổ biến kiến thức với trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn được kỳ vọng sẽ giúp pháp luật đến gần hơn với doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý và tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững.