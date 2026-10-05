Thành phố Bắc Ninh gia tăng sức hút với dòng vốn công nghệ cao

Bắc Ninh đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 20/9/2026 đánh dấu bước ngoặt với Bắc Ninh khi thành phố chính thức được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh, theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội. Với một nền kinh tế đã hình thành thế mạnh rõ nét về công nghiệp, điện tử và xuất khẩu, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng, chất lượng đô thị, môi trường đầu tư và năng lực phục vụ doanh nghiệp.

Hơn 18,74 tỷ USD vốn đầu tư

Những chuyển động của dòng vốn trong 9 tháng năm 2026 đang phần nào cho thấy sức hút của vị thế mới này. Theo Thống kê Bắc Ninh, quý III/2026, GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 13,83% so với cùng kỳ, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,81%, xếp thứ 4 cả nước.

Đà tăng trưởng được duy trì theo hướng quý sau cao hơn quý trước. Tốc độ tăng GRDP quý I đạt 9,9%, quý II tăng 11,5% và quý III tăng 13,83%. Dự báo quý IV, tốc độ tăng trưởng của thành phố có thể đạt gần 15%.

Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế đang đi cùng với sự gia tăng mạnh của dòng vốn đầu tư.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thành phố cấp mới 171 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 350.804 tỷ đồng; điều chỉnh 95 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm 25.565,7 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, thành phố cấp mới 264 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1.677,1 triệu USD; điều chỉnh 222 dự án, tổng vốn tăng thêm 2.305,9 triệu USD. Với kết quả trên, Bắc Ninh hiện đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn FDI, sau Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Nguyên.

Cùng thời gian, toàn thành phố có 6.367 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký 106.416 tỷ đồng. Những con số này cho thấy dòng vốn vào Bắc Ninh không chỉ đến từ các dự án FDI quy mô lớn, mà còn được bổ sung bởi sự gia tăng của khu vực doanh nghiệp trong nước.

Đằng sau dòng vốn là sự cộng hưởng của nhiều lợi thế: Nền tảng sản xuất công nghiệp, hệ thống khu công nghiệp, nguồn nhân lực, vị trí kết nối với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn, cùng những bước tiến về hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, Bắc Ninh đang đứng trước một giai đoạn mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án hạ tầng lớn. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cầu Kênh Vàng, các tuyến giao thông kết nối, khu công nghiệp và dự án nhà ở xã hội đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần tạo thêm dư địa cho đầu tư và sản xuất.

Nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng quy mô tại Bắc Ninh. Công ty TNHH Hana Micron Vina, thuộc Tập đoàn Hana Micron của Hàn Quốc, là doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp bán dẫn tại miền Bắc. Doanh nghiệp đã khánh thành và đưa vào vận hành nhà máy Hana Micron Vina 2 tại Khu công nghiệp Vân Trung, thành phố Bắc Ninh, với tổng vốn đầu tư gần 670 triệu USD.

Công ty TNHH Hana Micron Vina, thuộc Tập đoàn Hana Micron của Hàn Quốc, là doanh nghiệp tiên phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp bán dẫn tại miền Bắc.

Tập đoàn đang có kế hoạch tiếp tục nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 1 tỷ USD, hướng tới doanh thu 800 triệu USD và quy mô hơn 4.000 lao động. Qua đó, đưa Hana Micron Vina tại Việt Nam trở thành cơ sở sản xuất số một trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của Tập đoàn, đóng vai trò hạt nhân xây dựng hệ sinh thái ngành công nghiệp chất bán dẫn mới tại Việt Nam.

Đây cũng là lĩnh vực phù hợp với định hướng thu hút đầu tư mới của Bắc Ninh. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh đang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn; đến nay địa phương đã thu hút khoảng 33 dự án bán dẫn, vật liệu bán dẫn và sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ, với tổng vốn đăng ký trên 2,742 tỷ USD.

Theo ông Chung Won Seok, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hana Micron Vina, trong quá trình hoạt động tại Bắc Ninh, doanh nghiệp được lãnh đạo thành phố và Ban Quản lý các Khu công nghiệp hỗ trợ nhiệt tình. Điều đó càng củng cố niềm tin doanh nghiệp vào chính quyền. Kết quả kể từ khi bắt đầu đầu tư tại Bắc Ninh, Hana Micron đã mở rộng quy mô kinh doanh một cách mạnh mẽ.

Ông Chung Won Seok cho rằng: "Bắc Ninh có rất nhiều điểm mạnh để thu hút các doanh nghiệp FDI như cơ sở hạ tầng, giao thông, nhân lực. Đặc biệt, Bắc Ninh đã thành lập đội ngũ hỗ trợ luôn hỗ trợ doanh nghiệp một cách tích cực và toàn diện nên các doanh nghiệp có thể hoạt động thoải mái và thuận lợi. Tôi nghĩ đây là điểm mạnh lớn nhất của Bắc Ninh.

Hơn nữa, chúng tôi rất vui mừng khi ngày 20/9 vừa qua, Bắc Ninh trở thành thành phố. Điều đó sẽ tạo nhiều cơ hội cho chúng tôi, tiếp tục tạo thêm môi trường phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp và chúng tôi yên tâm đầu tư”.

Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương mở ra dư địa lớn hơn cho Bắc Ninh. (Ảnh: Tùng Chi)

Thành phố mới, yêu cầu mới

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, Bắc Ninh đang hướng tới một đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, xanh, thông minh; một cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nước; một trung tâm lớn về công nghiệp điện tử, công nghệ cao, bán dẫn, logistics và đổi mới sáng tạo.

Vị thế thành phố trực thuộc Trung ương mở ra dư địa lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, hạ tầng, môi trường đầu tư và năng lực phục vụ doanh nghiệp.

Năm 2025, quy mô kinh tế Bắc Ninh đứng thứ 5 cả nước; giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ 2; kim ngạch xuất nhập khẩu đứng thứ nhất toàn quốc. Chín tháng năm 2026, tăng trưởng vẫn duy trì mức cao, gần 12%, đứng thứ 4 cả nước về tốc độ.

Từ nền tảng đó, Bắc Ninh đang chuyển trọng tâm từ thu hút đầu tư về số lượng sang nâng cao chất lượng dòng vốn, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng lớn và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Lợi thế kết nối cũng đang được mở rộng. Thành phố nằm trong vùng ảnh hưởng của hai sân bay quốc tế: Nội Bài đang khai thác và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - quy hoạch cấp 4F, dự kiến đi vào hoạt động trong thời gian tới. Bắc Ninh có tuyến đường sắt liên vận quốc tế với tàu hàng container kết nối Trùng Khánh (Trung Quốc), đang duy trì 2 chuyến mỗi ngày; có cảng thủy nội địa với luồng đạt 3.000 tấn, kết nối trực tiếp tới cảng biển quốc tế Lạch Huyện; tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Thủ đô Hà Nội đã khởi công, với ga Gia Bình trên địa bàn.

Đây là nền tảng để Bắc Ninh gia tăng sức hấp dẫn đối với các ngành điện tử, bán dẫn, logistics, hàng hóa giá trị cao và các chuỗi cung ứng quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cho rằng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu với yêu cầu cao hơn về quản trị, hạ tầng, dịch vụ đô thị và năng lực cạnh tranh.

Đối với doanh nghiệp, điều quan trọng không phải thay đổi tên gọi hành chính, mà là thủ tục có thuận lợi hơn, hạ tầng có tốt hơn, kết nối có nhanh hơn và chính quyền có phản ứng kịp thời hơn trước vấn đề phát sinh hay không. Đó là yêu cầu chính quyền thành phố tự đặt ra cho mình.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục mở rộng không gian công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh; phát triển các cực công nghiệp, logistics và dịch vụ gắn với lợi thế từng khu vực. Thành phố xác định điện là điều kiện sống còn và cam kết đồng hành để bảo đảm nguồn điện ổn định, chất lượng và ngày càng xanh cho sản xuất.

Với mức tăng trưởng kinh tế 11,81% sau 9 tháng, mục tiêu tăng trưởng 12,5% cả năm đòi hỏi thành phố tiếp tục duy trì nhịp tăng cao trong quý IV/2026.

Theo ông Đồng Văn Sủng, Trưởng Thống kê thành phố Bắc Ninh, thành phố cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp; đồng thời tháo gỡ nhanh các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu đô thị lớn.

Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với một vị thế hành chính mới, một không gian phát triển rộng hơn và một dòng vốn đầu tư đang tiếp tục gia tăng. Trong thời gian tới, thành phố cần biến lợi thế về vị thế, hạ tầng và công nghiệp thành năng lực cạnh tranh dài hạn, qua đó thu hút những dòng vốn có chất lượng cao hơn và hình thành các hệ sinh thái công nghiệp mới.