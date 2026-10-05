Tín hiệu tích cực từ giá vàng thế giới

Bắt đầu phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới giao ngay bật tăng hơn 19 USD so với giá chốt phiên liền trước lên thẳng vùng giá 4.158 USD/ounce.

Tuần trước, nhiều yếu tố thị trường tác động tiêu cực đã khiến kim loại quý mất hơn 3% giá trị. Với mức giá hiện tại, giá vàng dù phục hồi nhưng vẫn còn cách xa so với vùng đỉnh thiết lập đầu tháng, ở 4.225 USD/ounce.

Trên sàn COMEX, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 cũng cho thấy tín hiệu phục hồi khi nhích thêm 26,8 USD lên 4.189 USD/ounce.

Với các kim loại khác, giá bạc tăng 1,3% lên 61,15 USD/ounce, sau khi giảm hơn 6% trong tuần trước và đây cũng là mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 7. Giá bạch kim và palladium cũng nhích nhẹ, lần lượt lên quanh 1.712 USD/ounce (+1,2%) và 1.158 USD/ounce (+0,52%).

Trong khi đó, diễn biến tại Trung Đông khiến giá dầu tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Mới đây, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, qua đó làm dấy lên lo ngại về hoạt động sản xuất tại quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất khu vực, theo Reuters.

Hiện, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đang neo ở mức 102 USD/thùng, trong khi dầu WTI tại Mỹ giao dịch quanh 90 USD/thùng.

Riêng với thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên tối ngày 4/10 (giờ Mỹ), đặc biệt khi nhà đầu tư vẫn lo ngại về lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và đang chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhằm tìm thêm tín hiệu về động thái lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương, theo CNBC.

Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones tăng 53 điểm (+0,1%), trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,1%. Hợp đồng tương lai Nasdaq-100 tăng 0,2%.

Sự tập trung của Phố Wall vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang mạnh đến mức lấn át mọi rủi ro, trong đó có lãi suất tăng cao. Nhà đầu tư tiếp tục đổ tiền vào những cổ phiếu công nghệ lớn nhất thị trường, qua đó đưa các chỉ số chứng khoán tiến gần những mức cao kỷ lục.

Chỉ số Nasdaq 100 lập kỷ lục mới vào ngày 2/10 (giờ Mỹ) và đã tăng 22% từ đầu năm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 hiện chỉ còn cách chưa đầy 1% so với mức cao kỷ lục thiết lập hồi tháng 8. Đáng chú ý, 3 công ty công nghệ lớn trong lĩnh vực AI là Microsoft, Nvidia và Apple cũng là những cổ phiếu đóng góp điểm số lớn nhất vào đà tăng của S&P 500 và Nasdaq 100 trong 3 tháng qua, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh hưng phấn này, những rủi ro đang hiện hữu ngày càng trở nên đáng lo ngại, đặc biệt khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài đang giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Tại thị trường giao dịch châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 1,7%, còn chỉ số Topix trên diện rộng tăng 0,79%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,53%. Các thị trường tại Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc đều đang đóng cửa nghỉ lễ.

Tuần này, nhà đầu tư đang chờ đón nhiều thông tin mới trên thị trường để tiếp tục đánh giá khả năng đầu tư vào các tài sản. Đầu tuần, thị trường sẽ đón chờ chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9 của Mỹ. Sau báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến, giới đầu tư đặc biệt chú ý đến chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ để đánh giá thêm sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

Đến giữa tuần, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed sẽ được công bố. Giới giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu về sự cân bằng giữa phe ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt và phe muốn nới lỏng, qua đó đánh giá triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

Tiếp đến, số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cũng sẽ được công bố, cung cấp thêm thông tin về diễn biến của thị trường lao động. Đến cuối tuần, thị trường sẽ khép lại với khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan. Số liệu này có thể được giới đầu tư theo dõi để đánh giá triển vọng chi tiêu của người dân cũng như kỳ vọng lạm phát tại Mỹ.