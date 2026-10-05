Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Mô hình nuôi tôm thẻ công nghệ cao mang lại doanh thu cho ông Bùi Nghĩa Hiệp, ngụ ấp Điền Hải, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Trong khu vực nuôi tôm thẻ siêu thâm canh rộng hàng trăm ha ở ấp Điền Hải, trang trại nuôi tôm của ông Nùi Nghĩa Hiệp nổi bật. Trên diện tích 30ha, ông Hiệp đầu tư hàng chục ao tôm một cách bài bản từ hệ thống ao nuôi lót bạt, thiết bị sục khí, máy quạt nước đến hệ thống xử lý nước thải và quản lý thức ăn tiên tiến…

Hàng chục lao động được phân công đảm nhận chăm sóc từng khu vực nuôi. Mỗi người một việc, ai cũng làm hết sức mình với sự kỳ vọng vào một vụ nuôi thắng lợi. Đằng sau cơ ngơi bề thế đó, ít ai biết rằng, xuất phát điểm lúc đầu của ông Hiệp là hai bàn tay trắng.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, tuổi thơ ông Hiệp trải qua những ngày tháng thiếu thốn, nhọc nhằn. Không có đất sản xuất, các thành viên trong gia đình phải đi làm thuê, làm mướn để mưu sinh qua ngày. Bằng ý chí và sự kiên trì bền bỉ, gia đình ông đã từng bước tích lũy nguồn vốn, mua đất và phát triển sản xuất.

Năm 2012, khi phong trào nuôi tôm phát triển mạnh, ông Hiệp quyết định chuyển đổi từ đất làm muối sang nuôi tôm công nghiệp - bán công nghiệp. Ngày đầu bước vào nghề mới, không ít lần thất bại nhưng ông không nản chí, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chịu khó học hỏi nâng cao kỹ thuật. Nhờ đó các vụ tôm đã liên tiếp thành công, giúp ông tích lũy nguồn vốn lớn để mở rộng diện tích nuôi.

Nhận thấy mô hình nuôi tôm truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro do nên từ năm 2014, ông Hiệp mạnh dạn đầu tư thử nghiệm mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao trên diện tích 1ha. Ở thời điểm đó, đây là hướng đi vô cùng táo bạo vì chi phí đầu tư rất lớn, đòi hỏi kỹ thuật phức tạp nên ít ai dám thực hiện.

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao được đầu tư bài bản từ hệ thống ao nuôi lót bạt, thiết bị sục khí, máy quạt nước đến hệ thống xử lý nước thải và quản lý thức ăn tiên tiến của ông Bùi Nghĩa Hiệp, ngụ ấp Điền Hải, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật và ứng dụng máy móc hiện đại, mô hình đã đem lại quả ngọt. Với mô hình này, trong những năm qua, năm nào ông Hiệp cũng thu hoạch đạt sản lượng khoảng 600 tấn/năm. Tổng doanh thu mỗi năm đạt khoảng 72 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 11 tỷ đồng.

Chia sẻ về bí quyết thành công, ông Bùi Nghĩa Hiệp cho biết: "Trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, nuôi tôm truyền thống rất dễ gặp rủi ro dịch bệnh. Để giảm thiểu thiệt hại, người nuôi bắt buộc phải ứng dụng khoa học kỹ thuật. Mô hình công nghệ cao cần được đầu tư bài bản, đảm bảo các điều kiện thì mới mang lại hiệu quả sản xuất bền vững."

Không chỉ nuôi tôm giỏi, ông Hiệp còn là người rất sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm nuôi với mong muốn nhiều nông dân khác cũng thành công như mình. Là thành viên Câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Long Điền và liên tục đạt danh hiệu "Hộ Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương", ông luôn nhiệt tình hướng dẫn kỹ thuật cho các hội viên. Trang trại nuôi tôm của ông là điểm đến tham quan, học tập kinh nghiệm của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh, ông còn tiếp nhận hàng trăm sinh viên đến thực tập, nghiên cứu mỗi năm.

Ông Cái Hoàng Hải, một hộ dân ở ấp Gò Cát, xã Long Điền cho biết: Gia đình ông nuôi tôm được hơn 10 năm nhưng mới có hơn 3 năm nuôi tôm công nghệ cao. Nhờ được ông Hiệp chia sẻ kinh nghiệm mà mô hình nuôi của gia đình ông thu được nhiều kết quả tốt. Không riêng gia đình ông Hải, hàng trăm nông dân các xã Long Điền, Đông Hải, Gành Hào… cũng nuôi tôm thành công nhờ áp dụng qui trình nuôi do ông Hiệp chia sẻ.

Ông Bùi Nghĩa Hiệp, ngụ ấp Điền Hải, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Điền Hồ Văn Chính, từ một người từng không có đất sản xuất, ông Bùi Nghĩa Hiệp đã vươn lên trở thành hình mẫu tiêu biểu về ý chí vượt khó, tích tụ nguồn lực và mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Ông là một trong những gương mặt đại diện cho bước chuyển đổi hiệu quả từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tạo ra giá trị kinh tế cao và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Những đóng góp bền bỉ của lão nông Bùi Nghĩa Hiệp đã được nhiều cấp, ngành ghi nhận như: Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao tặng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2025) do đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (năm 2025) về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới" (năm 2026) theo Quyết định số 136-QĐ/HNDTW ngày 04/9/2026 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Hành trình từ một người trắng tay vươn lên trở thành tỷ phú nuôi tôm công nghệ cao của ông Bùi Nghĩa Hiệp là minh chứng sống động cho tinh thần "vượt khó, dám nghĩ, dám làm". Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ về khát vọng làm giàu chính đáng của người nông dân trong thời kỳ đổi mới.