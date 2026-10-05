TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai cả nước về đổi mới sáng tạo

Theo kết quả PII năm 2026 được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố ngày 4/10, Hà Nội đứng đầu với 63,8 điểm. TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai với 58,3 điểm, tiếp theo là Hải Phòng (56,33 điểm), Quảng Ninh (55,24 điểm) và Bắc Ninh (50,96 điểm).

Trong top 10 địa phương dẫn đầu còn có Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên. 7/10 địa phương dẫn đầu là các thành phố trực thuộc Trung ương, cho thấy vai trò nổi bật của các đô thị lớn trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trao chứng nhận PII năm 2026 cho các địa phương dẫn đầu cả nước.

TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai cả nước về số lượng chỉ số thành phần dẫn đầu, với 12/52 chỉ số. Các lợi thế nổi bật tập trung ở tổ chức khoa học và công nghệ, hạ tầng chung, tín dụng cho khu vực tư nhân, tài chính vi mô, mật độ doanh nghiệp, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp mới thành lập.

Ở một số chỉ số liên quan đến hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp và sản phẩm sở hữu trí tuệ, TP Hồ Chí Minh cùng dẫn đầu với Hà Nội.

Kết quả này cho thấy thành phố có nền tảng tương đối toàn diện về hạ tầng, thị trường, cộng đồng doanh nghiệp và khả năng hấp thụ, triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII được xây dựng nhằm cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để các địa phương nhận diện điểm mạnh, điểm yếu, các yếu tố tiềm năng, từ đó lựa chọn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

TP Hồ Chí Minh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Với vị trí thứ hai cùng nhiều chỉ số thành phần dẫn đầu, kết quả PII năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của TP Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Thời gian tới, việc phân tích sâu từng trụ cột và chỉ số thành phần sẽ giúp thành phố xác định rõ hơn các lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy R&D và tăng khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Qua đó, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có thể trở thành động lực mạnh hơn cho tăng trưởng và phát triển bền vững.